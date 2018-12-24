【政壇諸事町】民主黨「大長金」曾素麗封盤　下嫁泛民高教界選委

被稱為民主黨「大長金」的沙田區議員曾素麗（Yen），早前宣布封盤！其未婚夫是泛民高教界選委、中大全球研究課程講師袁效賢（Raymond），兩人結識短短一年便投入愛河，更於上周情定終身，可算是恭喜恭喜！

袁效賢及曾素麗結識短短一年便投入愛河，更於上周情定終身，袁效賢以99支玫瑰求婚成功。（袁效賢instagram）

Yen於3年前首度當選區議員，而Raymond於中大修讀政治及公共行政學，及後考取英國布里斯托大學香港校友會獎學金，前赴英國布里斯托大學獲取公共政策碩士，並重返中大政政系獲取哲學博士，現任教於中大政政系。他是教協理事，亦是2017年高教界民主聯盟30名特首選委之一，曾任教城市大學專上學院社會科學部講師，和任職兼職講師的立法會議員區諾軒也是同事。

曾素麗接受《香港01》查詢時透露，二人去年10月在一個婚禮上邂逅，當時同為單身的他倆已相談甚歡，可算是「一見鍾情，火速撻著」。Raymond在去年的婚禮上載相片，寫上「其實我係曾議員既粉絲」，並加上hashtag「#真人靚過上鏡」、「#好開心呀」，似乎已顯露心跡。她直言對方孝順及善良，準備於明年10月結婚。

以下為兩人合照：