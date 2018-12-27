【專訪】建制派九西4個只能活3個？鄭泳舜：無蔣麗芸我好難選到

建制派在2018年完結前再下一城，第二度勝出立法會九龍西補選，成功在九西地區由兩年前的換屆選舉兩席變四席，僧多粥少的格局令下屆立法會選舉前哨戰更見波譎雲詭。民建聯蔣麗芸、鄭泳舜、經民聯梁美芬及陳凱欣構成錯綜複雜「四角關係」，有建制派人士吹風指年紀最長的蔣麗芸（Ann姐）有機會被勸退。 與Ann姐同為民建聯的建制新星鄭泳舜接受《香港01》專訪時表示，對於他和蔣「兩個只能活一個」的傳聞未有正面回應，只說道「無Ann姐，我好難選到311（補選）」。

無論從任何角度看，鄭泳舜都稱得上建制派福將：首次排頭位出選，便奇蹟攻陷泛民據點，於單議席單票制下首度取得議席、相隔七個月再助空降地區的食物及衞生局局長前政治助理陳凱欣送入議會。2020年立法會選舉，如無意外他應可獲民建聯力捧？鄭泳舜把話題輕輕帶過，「現在討論這件事太早」。他稱雖然有傳言民建聯內部有競爭，「但在我的角度，如果無蔣麗芸議員支持我，我好難選到311補選」。

議事廳發言未有十足自信 獲班長鼓勵

鄭泳舜續指，Ann姐對他的提攜並非始於今年，「之前好多年她一直給我很多機會嘗試很多事，幫我很多，所以我很尊重蔣議員」。不過後來記者問道他在立法會最欣賞的議員，答案卻非蔣麗芸，而是建制派「班長」廖長江。

「他這個班長做得真的很好，有時我講完話，他會走過來說『講得唔錯』，對我來講是打咗強心針」。在區議會工作多年，鄭泳舜自言在議事廳內發言仍未有十足信心，不知是否拿捏得準確，「班長有時都會whatsapp提我、鼓勵我」。

鄭泳舜自言入議會後體重暴增，在12月中拍攝的聖誕祝賀片（右圖）中可見他的面形相當有福氣，明顯比去年7月（左圖）圓潤不少。（鄭泳舜提供）

疏於運動 當選後增磅30磅

作為「雙料議員」工作比想像中忙碌， 鄭泳舜一周至少有四日半在立法會、區議會開會，加上處理9個事務委員會事務及其他應酬活動，私人時間少得可憐，連最愛的運動也要「放埋一邊」。

作為民建聯的少壯派議員，鄭泳舜一向予人健康陽光形象，facebook上亦不時上載跑步游泳的照片。他自言以往生活作息嚴謹如運動員，不單風雨不改一星期運動7日，為了跑馬拉松甚至每天用excel表紀錄運動量，但他自爆當選立法會議員後，「依家個表基本上就封塵」，體重已由原本的160磅直線上升至192磅，足足增了32磅。鄭泳舜最無奈的是，仍有人覺得他很重視「靚仔」形象，苦笑指「如果重視形象我就唔會咁啦！」。

聖誕陪囝囝韓國賞雪

平日行程滿檔，只能爭取星期日多陪家人，鄭泳舜透露今年聖誕節終於可以暫時拋開工作與家人外遊，「三個囝囝未見過雪，今次同佢哋去韓國玩」。三個兒子中最大的今年11歲，其妻子提醒是時候讓小朋友知道他的工作。鄭泳舜平日會把自己facebook的影片傳給兒子看，例如廢物徵費的影片，讓小朋友就時事表達意見，「這種小小的互動我覺得這很重要，不然他們會覺得爸爸整天都不在」。