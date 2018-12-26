【UGL案】鄭若驊首回應：不外判一貫做法　不因政治後果特別處理

律政司早前交代，不檢控前特首梁振英涉及的UGL案；至於鄭若驊及丈夫潘樂陶的屯門獨立屋涉嫌僭建事件，刑事檢控專員決定不檢控鄭若驊，只檢控潘樂陶。 而自今月15日起離港休假的鄭若驊一直未有回應事件，直至今天（26日）休假最後一日鄭終於首度開腔因應。被問到不檢控梁振英，會否予外界有政治考慮之感時，鄭若驊多番強調「律政司都是不偏不倚」；又指局方是按法律工作，「不會因(當事人)社會地位、事件、政治後果，而特別處理」。

被問到在兩個事件發生期間「放大假」，予外界觀感迴避，鄭強調「同避完全無關係，我只能plan（計劃）自己的假期」。(余俊亮攝)

對於UGL事件，鄭若驊指，明白公眾對UGL的關注，但指「律政司的一貫做法，是內部做決定，除非與同事有關，才會外判處理」，強調「律政司內部的政策是不會因人而異」。

被問到不檢控梁振英，會否予外界有政治考慮之感？鄭若驊指，「我地要清楚理解，律政司都是不偏不倚的，不會因一個人社會地位，而因人而異」，又強調局方是按法律工作，「不會因地位，事件，政治後果，而特別處理」。

被問到為何不尋求多一個法律意見？鄭若驊反問「點解要多一個意見？如果律政司內部既決定，係無偏性意見，我地係有擔當去做，去拎起件事」。

至於會否出席立法會司法委員會交代事件，鄭並無正面回應，只指律政司內部會認真研究。

被問到在兩個事件有檢控結果期間「放大假」，予外界觀感迴避回應，鄭強調「同避完全無關係，我只能plan（計劃）自己的假期」。