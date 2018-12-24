【UGL案】王永平：若鄭若驊未能挽回公眾信心 　林鄭應考慮免其職

律政司未有尋求外界獨立法律意見下，以證據不足為由決定不檢控前特首、全國政協副主席梁振英，事件引起爭議。香港大律師公會日前發聲明稱，律政司應重尋求獨立大律師的意見後重新檢視其決定，以釋除公眾疑慮。 前公務員事務局長王永平今(24日)在專欄指，假如在UGL案上，鄭若驊倘透過司法覆核案或其他場合的公開解釋，依然未能令大多數市民「對她有心有力履行公平公正的檢控職責有信心」，特首林鄭應考慮是否需要啟動免除她職務的機制，「藉此維護香港的法治」。

就UGL一案，律政司司長鄭若驊至今仍在休假，未有現身就不檢控的決定解畫。(資料圖片/盧翊銘攝)

律政司有責任解釋檢控決定

前公務員事務局長王永平今(24日) 在《AM730》的專欄表示，《基本法》第64條列明律政司主管刑事檢控工作，不受任何干涉，然而，法治的根本亦是《基本法》第25條所列明的「法律面前，人人平等」，因此儘管司法獨立，法庭亦會就裁決作出解釋，釋除包括可能有人獲得超乎法律以外的考量的疑慮。

王永平認為，按照同一道理，律政司亦應就有可能引起公眾疑慮的檢控決定解釋，避免讓外界感覺檢控決定偏頗。不過，律政司就不檢控梁振英決定的解釋「欠缺說服力」。王永平引述大律師公會聲明指，律政司不就UGL案尋求獨立法律意見，是背離政府以往在涉及高級官員和政治敏感案件的做法，此舉令人懷疑是有政治考量；任何就律政司決定不檢控而產生的懷疑，均會削弱公眾對刑事司法制度和法治的信心。

王永平認為，若鄭若驊解釋仍未能讓市民釋除疑慮，「林鄭特首應該考慮是否需要啟動免除她職務的機制，藉此維護香港的法治。」(資料圖片/歐嘉樂攝)

特首有責任確保法律面前人人平等

王永平在文章總結指，特首林鄭月娥有憲制責任確保香港在一國兩制下保持原有法治制度，以至巿民對檢控決定是否公平公正的信心；而特首同時有責任執行《基本法》，包括確保法律面前人人平等的原則能夠充分體現。

故他認為，若在UGL案上，鄭若驊即使透過司法覆核案或其他場合的解釋，仍未能讓大部分市民對她有心有力履行公平公正的檢控職責有信心，「林鄭特首應該考慮是否需要啟動免除她職務的機制，藉此維護香港的法治。」