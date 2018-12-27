中聯辦平安夜召開會議　學習貫徹習近平重要講話

中聯辦主任王志民於平安夜當日（24日）主持領導班子會議，學習貫徹國家主席習近平重要講話精神。外交部駐港特派員公署特派員謝鋒和駐港中資企業負責人等均有參加。 2018年是中國改革開放40周年，習近平本月出席慶祝改革開放40周年大會並發表重要講話。會議指出，習近平的講話，全面回顧了改革開放40年的光輝歷程，闡明了新時代繼續推進改革開放的現實路徑和科學方法，推進香港「一國兩制」成功實踐行穩致遠，具有重大而深遠的意義。

中聯辦主任王志民於24日主持中聯辦領導班子會議，學習貫徹習近平重要講話精神。（資料圖片/新華社）

會議上提出8個要點，分別是 1. 深刻揭示改革開放偉大意義 2. 香港始終與國家同發展共繁榮 3. 揭示新時代改革開放努力方向 4. 印證兩大國策交融激蕩相得益彰 5. 「香港因素」始終是改革開放重要助力 6. 深刻指明信仰信念信心極端重要性 7. 與特區政府和各界同心同向同行 8. 確保中央決策部署上岸落地落實

會議強調，「香港因素」始終是國家改革開放的重要助力。（資料圖片）

會議指出，香港40年來在改革開放的時代大潮中與國家「同發展、共繁榮」，香港的經濟成功由製造業轉型至服務業，先後成功應對亞洲金融危機、非典疫情、國際金融危機等一系列風險和挑戰。王志民又提醒中央駐港機構員工，秉持改革開放和「一國兩制」的初心和使命，堅定支持特首林鄭月娥和特區政府依法施政、積極作為，着力發展經濟、改善民生，對接好粵港澳大灣區和「一帶一路」建設，培育經濟增長新動能，讓港人在「堅守『一國』之本、善用『兩制』之利」中獲得更多幸福感。

會議強調，40年來，中國一直堅持實施「一國兩制」基本方針，相繼恢復對香港、澳門行使主權，並指改革開放孕育了「一國兩制」，而「一國兩制」為香港順利回歸、保持長期繁榮穩定發揮不可替代的作用。「香港因素」始終是國家改革開放的重要助力，讓「一國兩制」這個香港的「最大優勢」繼續在國家改革開放這個「最大舞台」上發揚光大。

最後，會議要求中央駐港機構和中資企業要把傳達好、學習好、宣傳好、貫徹好習近平重要講話精神作為當前的首要政治任務，學習宣傳貫徹習近平重要講話的精神，確保中央有關決策部署在港「上岸、落地、落實」。