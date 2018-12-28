易志明接替陳健波　任監警會副主席　元旦起任期兩年

政府今（28日)公布，委任身兼全國政協的自由黨議員易志明，接替保險界議員陳健波任副主席，由2019年1月1日開始，任期為兩年。至於另外兩名立法會議員金融服務界張華峰、建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓，亦再度被委任為副主席。

同時亦有13名現任成員再被委任，另新增2名新成員，包括保安及護衞業管理委員會副主席羅孔君、理文造紙首席執行官李文斌。