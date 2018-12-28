易志明接替陳健波　任監警會副主席　元旦起任期兩年

撰文：蔣鈞樂
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政府今（28日)公布，委任身兼全國政協的自由黨議員易志明，接替保險界議員陳健波任副主席，由2019年1月1日開始，任期為兩年。至於另外兩名立法會議員金融服務界張華峰、建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓，亦再度被委任為副主席。
同時亦有13名現任成員再被委任，另新增2名新成員，包括保安及護衞業管理委員會副主席羅孔君、理文造紙首席執行官李文斌。
金融服務界議員張華峰亦再度被委任為副主席。(資料圖片)
政府今日(28日)公布，現任監警會副主席陳健波，將於本月31日任期屆滿後離任，該位置由易志明接替。而張華峰與謝偉銓再被委任為副主席，13名現任成員亦再被委任，另加入2名新成員，任命由2019年1月1日開始，為期兩年。
獲再度委任的成員有鄭錦鐘、何錦榮、許宗盛、關治平、歐楚筠、朱永耀、藍德業、李曉華、李家生、彭韻僖、宋筱苓、黃至生教授與楊華勇。新委任的成員為羅孔君與李文斌。
政府發言人表示，感謝監警會一直作出的寶貴貢獻，亦感謝即將在本年12月31日任期屆滿後離任的監警會副主席陳健波，以及委員何世傑博士、陸貽信與陳建強醫生所作出的貢獻。發言人指，相信監警會將繼續有效地履行其法定職能，並持守行之有效的投訴警察制度。