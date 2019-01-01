【回顧2018】李卓人：贏了泛民團結　醞釀組左翼大聯盟戰立會

對於工黨李卓人，2018年可算是悲喜交集的一年：以Plan B姿態臨危受命，代表民主派出戰立法會九龍西補選，被視為重返立法會的最後機會，惟最終不敵建制派候選人陳凱欣，不僅與議席失諸交臂，連同民主派亦未能重奪議會分組點票否決權。李卓人接受《香港01》訪問，為2018年作小總結，強調民主派雖在補選中落敗，但贏到了民主派的團結。而在這場艱難選戰中，最令李卓人感動的是，民主派各黨派在其造勢晚會上，展示為民主和未來打拼的激情。 表明不會再參與公共選舉的李卓人表示，新一年將繼續在工運路上努力，同時協助工黨在來屆立法會選舉「接棒」。他透露，來年將醞釀與左翼政黨組成左翼大聯盟，為左翼開拓更多議席。

李卓人認為，除了與本土派溝通之外，民主派亦要思考如何透過實績，取得本土派支持者的認同。（羅君豪攝）

輸掉補選 贏了民主派團結



2018年，李卓人是贏家還是輸家？李卓人接受訪問時表示，自己剛從補選落敗，若說自己是贏家，相信很多港人也不會同意，但他認為不應以贏與輸為過去一年作總結，「我覺得唔好用一個Winner或者Loser去形容，某程度我哋（民主派）補選係輸咗，但我哋贏到嘅，係民主派一齊團結，搞呢一場補選。」

李卓人曾以「從政以來最艱難的選戰」形容剛過去的補選，雖然最終落敗，卻為李卓人留下不少感人的片段。李卓人表示，使他最為感動的是民主派大團結，為他四出拉票，「我每一日喺whatsapp群組，都會見到唔同人為我開街站，亦有好多人話會一齊同我派傳單。」造勢晚會之上，民主派各黨派在展示出為民主和未來打拼的激情，更讓他感動。

選戰過後，本土派與傳統民主派掀起罵戰，有不少分析認為，李卓人落敗與無法獲得本土派票源有關。李卓人早前表示，希望與本土派深入溝通，研究如何讓本土派進入立會。李卓人接受訪問時進一步指出，本土派內有很多不同聲音和想法，並不能以單一派別整體看待本土派，不過他坦言理解有本土派「射落海」的想法，「最弊、最慘、好唔公平就係本土派感覺自己無一個代表，咁當佢哋呢個感覺、情緒擴大嘅時候，就會覺得其他人（民主派）都代表唔到我，所以就唔投票啦。」

未來一年，李卓人表示會繼續在工運路上努力，同時協助工黨在來屆立法會選舉「接棒」。（羅君豪攝）

本土派可扮素人避DQ

李卓人認為，除了與本土派溝通之外，民主派亦要思考如何透過實績，取得本土派支持者的認同，「有啲嘢大家係相同，例如反對一萬億人工島，如果我哋民主派真係打一場漂亮嘅仗，反對一萬億人工島，依啲做出黎就係人哋可以認同嘅事。」

至於本土派如何躲過被DQ的命運，他認為欲參選的本土派應小心言行，先「潛伏」再「發揮」，「本土都要扮下素人，潛伏咗落去先發揮，佢哋真係好慘，『揸頸就命』到咁樣。」



李卓人表示，梁國雄有優先權出選，又指不應改變一直沿用的政治倫理。（羅君豪攝）

泛民疑勸退長毛 李卓人：不應改變政治倫理



未來一年，李卓人表示會繼續在工運路上努力，同時協助工黨在來屆立法會選舉「接棒」。他又表示，來年將醞釀與左翼政黨組成左翼大聯盟，為左翼開拓和爭取更多議席。至於當中有何持份者，他指小麗民主教室、社民連、社區前進、民協是可合作的對象，他強調所有基層和支持分配公義的政黨、「2016年，工黨輸咗議席之後，我哋（工黨）覺得唔可以只睇工黨一個黨，而要睇整個理念點樣傳承，所以我哋提出左翼大聯盟，喺議會可以開拓多啲議席。」

2019年，新界東或會有另一場立法會補選，根據民主派的政治倫理，被褫奪議員資格的社民連梁國雄有出選優先權，惟梁國雄在11月補選過後，與本土派在網上大打「口水戰」，稱「你（本土）有票？我唔要呀！傻仔」，公民黨創黨黨魁余若薇甚至曾形容「長毛」已失控。對於有民主派疑似勸退長毛，李卓人表示，梁國雄有優先權出選，又指不應改變一直沿用的政治倫理，「呢個都係（民主派）一路傾開嘅政治倫理，我諗依家唔係一個時候去改變。」