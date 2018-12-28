商務部前副部長傅自應掌澳門中聯辦　貿易戰曾反駁「美國吃虧論」

國務院今日（28日）傍晚公佈商務部國際貿易談判代表、副部長傅自應，被任命為中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室主任，證實《香港01》早前率先披露傅將接任今年10月因患抑鬱症墮樓身亡的鄭曉松的消息。 翻查資料，在商務部主管對外貿易談判的傅自應，在近期中美貿易摩擦過程中作風頑強，曾高調反駁「美國吃虧論」，指美國對華貨物貿易雖然出現巨額逆差，但「總的看，美方在雙邊貿易中獲利更大，美企業在中美經貿合作中獲得的利潤遠超中國企業」，指責美國因貿易逆差而「吃虧」的說法是「與事實不符、站不住腳，完全是誤導」。

在商務部主管對外貿易談判的傅自應，在近期中美貿易摩擦過程中作風頑強，曾高調反駁「美國吃虧論」，指美國對華貨物貿易雖然出現巨額逆差，但「總的看，美方在雙邊貿易中獲利更大，美企業在中美經貿合作中獲得的利潤遠超中國企業。」

新任澳門中聯辦副主任傅自應今年9月仍在擔任商務部國際貿易談判代表時，在中國國務院舉行的《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書舉行發布會上辭鋒銳利，稱「美國吃虧論」誤導。

當時傅自應就美國國內有評論指「中國進行不公平競爭，導致美國對華貨物貿易出現巨額逆差，令美國吃虧」回應稱，「美國在中美雙邊貿易中有沒有吃虧，企業和消費者心裡最清楚。」他又解釋，美國處於全球產業鏈在高端，中國則在中低端；中國企業多是賺取加工費，而美國企業從設計、零部件供應、營銷等環節獲益巨大；同時美國消費者亦享有質優價優的中國商品，「增加了美國消費者福祉。」

他當時又強調，美國企業在中美經貿合作中獲得利潤遠超中國企業，「可以說，貿易順差反映在中國，但『利益順差』在美國」；又稱，倘美國放寬民用高技術產品對華出口限制，美國對華貿易逆差可減少約3成半，「中國想進口的東西美國不賣，也是造成目前中美貿易不平衡的重要原因。」