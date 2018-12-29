【政壇諸事町】ICAC維護廉潔選舉宣傳片　演員與民建聯「撞衫」？

鄉郊代表換屆選舉於明年一月舉行，廉署早於今年5月便推出一系列傳宣短片，教育公眾維護廉潔鄉郊選舉。宣傳片段中，兩名身穿藍色底紅色領背心的演員，以不同方式利誘市民，教唆他們投票。 不過，有眼利的網民發現，演員的「戲服」竟與民建聯的背心非常相似，幾可亂真。雖然短片說明中標明，片中提及的情節、人物、姓名、機構名稱及地點等全屬虛構，絕無任何影射意圖，惟民建聯亦認為短片有問題，要向廉署反映。

廉署為鄉郊選舉製作教育短片，呼籲市民一起維護廉潔鄉郊選舉，兩名涉嫌行賄的演員穿上與民建聯相似的背心。(廉政公署宣傳短片截圖)

廉政公署今年5月推出一連三段鄉郊代表選舉的宣傳片，分為「選民登記」、「飲食篇」及「利益篇」三個章節，針對縱容市民以虛假資料作選民登記、免費請選民投票前吃大餐及以送贈禮物方式影響市民投票決定等選舉舞弊行為，呼籲市民不要以身試法，要維護廉潔鄉郊選舉。

民建聯黨員落區宣傳時，亦穿上藍色底，紅色領的宣傳背心。(資料圖片/李澤彤攝)

不過，有眼利的網民發現，兩名扮演賄選人員所穿的藍底紅領戲服，竟與民建聯的宣傳背心非常相似，質疑是否有所影射的含意。民建聯發現有關短片後，亦擔心會引起市民誤會，已向廉署反映。廉署就回應指，短片旨在以輕鬆的手法提醒選民，並無其他考量。