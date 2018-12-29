【政壇諸事町】毛誕論遭網民攻擊　吳秋北：有種發動萬人洗版！

一向祟尚中國傳統文化的工聯會會長兼港區全國人大代表吳秋北，在聖誕節前後在facebook上表示，毛澤東誕辰125周年才是中國人的聖誕節，而最好的紀念就是向主席學習，惹來網民非議。 未知是否言論引來太多網民「關注」，吳秋北今（29日)再在facebook發文，指自己的言論引來「水軍」攻擊，更揚言「有種就發動萬『人』來洗我的版！到時必有百萬人出來撐主席！」

吳秋北，在聖誕節前後在facebook上表示，毛澤東誕辰125周才是中國人的聖誕節，而最好的紀念就是向主席學習，惹來網民非議。(吳秋北facebook)

事緣吳秋北於12月26日(拆禮物日)在facebook發帖文指，26日是毛主席誕辰125周年，認為「這才是中國人的聖誕節。而最好的紀念就是向主席學習！」，又附上一篇以「毛澤東著作是如何成為經典的？」為題的文章。

其後吳又解釋指，從中華民族偉大復興的角度看，「毛主席具開天闢地的首創之功」，怎樣看待毛主席，也是在考驗中華民族是否有希望。

未知是否言論太過「非主流」，引來網民熱烈討論，以致吳秋北的facebook專頁頻頻被洗版，故吳今日再發文指，自己受到「水軍攻擊」，形容網民的言論是「凶狠惡毒仇恨，就如殺了他全家，掘了他祖宗山墳」，認為辱罵與恐嚇決不是戰鬥，更叫網民「有種就發動萬『人』來洗我的版！到時，必有百萬人出來撐主席！」，似乎真的憤怒了。