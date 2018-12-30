【政壇諸事町】換證點影上鏡？容海恩防水腫妙法　郭偉強著有領衫

新身份證更換期已於日前展開，問責官員、行政會議成員、入境處及警務人員，還有立法會議員成為首批換證人士，不少立法會議員都趁機幫手宣導市民換證小知識，主要是提醒大家要記得事先上網登記預約及填寫網上表格。 為求拍得一張美照，議員們各出奇招，身懷六甲的新民黨立法會議員容海恩為怕晚上有水腫「包包臉」，特選在中午時段換證；而工聯會郭偉強則叫大家勿穿白色衣服，以免和背境融為一體。

郭偉強提醒大家，可以在自助登記機（圖左）掃指紋及覆核網上表格內容，完成整個過程後便可取走領證通知書(圖右)。(郭偉強facebook)

郭偉強教兩招上鏡貼士

工聯會郭偉強今(29日) 去了位於灣仔的港島智能身份證換領中心換證，他叫大家「梳靚個頭早點到」，還透露了兩個相當實用的「上鏡小貼士」，第一是有入境處職員指穿有領衫會較好看，第二是由於背幕是白色，各位可以穿有顏色的衣服。

容海恩提醒「時間的重要性」

容海恩(Eunice)更率先於28日到西九龍智能身份證換領中心換證，她提醒大家要事先上網登記預約日期時間地點，並填寫簡單網上表格。還說要找到心水時段不容易。

腹大便便的Eunice指自己懷孕期間都增磅不少，所以選了中午時間換證，怕晚上換證「會影到口腫面腫」，還說擔心自已「面油多頭又亂」，似乎相當重視身份證相。

最後Eunice順利完成，她說整個手續過程都非常快捷，先到接待處核對身份，然後再核對事前在網上填寫的資料，接下來就是打指模及拍照。整個過程不用二十分鐘。