中聯辦召開領導班子會議　讚揚中國經濟為全球派定心丸

中聯辦主任王志民於日前主持領導班子會議，學習中央經濟工作會議精神，並研究部署落實工作。外交部駐港特派員公署特派員謝鋒等亦有出席。 國家主席習近平本月19日至21日出席中央經濟工作會議時發表重要講話。領導班子會議引述習近平指，肯定大灣區的戰略位置及特首林鄭月娥的工作表現；又表示今年中國得出「漂亮的經濟『成績單』」，給全球經濟吃了一顆「定心丸」。

中聯辦主任王志民於日前主持領導班子會議，學習中央經濟工作會議精神。（資料圖片／林若勤攝）

會議指出，中國雖然面對錯綜複雜、風雲變幻的國際環境，但以習近平為核心的黨中央深刻洞察國內外形勢，有效應對並迎難而上。會議引述權威部門預測，今年中國經濟總量有望達到90萬億元，實現6.5%的預期增速，人均GDP亦將達到9900美元，而外匯儲備則穩定為3萬億美元左右。會議形容，這是漂亮的經濟「成績單」，可見中國依然是全球經濟的「壓艙石」及「定心丸」。

會議認為，中央經濟工作會議上作出的各項決策部署，為香港發展帶來重要機遇，香港要繼續堅守「一國」之本、善用「兩制」之利，為國家構建全面對外開放、推進高質量發展作出重要貢獻的同時，努力拓展發展空間，達至「國家所需、香港所長」。

會議提到，習近平肯定了林鄭月娥勇於擔當及積極的作為，讚揚她體現了「志不求易、事不避難」的精神。（資料圖片／羅君豪攝）

會議又引述習近平的講話中，將「京津冀、粵港澳大灣區、長三角」三者並列，是把大灣區放到更高的戰略位置上，充分體現習近平對港澳同胞的關愛。另外，習近平又肯定了林鄭月娥勇於擔當及積極的作為，讚揚她體現了「志不求易、事不避難」的精神。