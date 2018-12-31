青年民建聯交向財爺提交30項預算案建議　陳茂波拒絕「接波」？

青年民建聯約10多名成員今早（31日）前往政府總部請願，向財政司司長陳茂波提交30項《財政預算案》建議，要求當局推出更多利民紓困的措施，改善青年生活環境，包括提高子女免稅額至13.2萬元，設立新生代嬰兒基金及增設24小時免費體育台等。 青年民建聯主席顏汶羽將請願信及一個足球交給政府總部人員，惟對方只接過信件而拒絕「接波」。顏汶羽說：「財爺在宣傳片中又話要接波嘅？」笑言要致電對方的新聞秘書了解。

青年民建聯提出的30項建議共分為四大類別，包括減輕中產稅務建議、讓兒童及青年及早準備、支援中小及初創企業，以及全民共享。（李偉欣攝）

青年民建聯提出的30項建議共分為4大類別，包括減輕中產稅務建議、讓兒童及青年及早準備、支援中小及初創企業，以及全民共享。其中在稅務優惠方面，提出將子女免稅額提高至13.2萬元，與個人基本免稅額看齊；新增子女教育開支免稅額、居所租金扣稅額及聘請外傭開支扣稅額。

全民共享方面，則提出由政府或非牟利機構競投國際性體育盛事轉播權、設立24小時免費體育台及設立市民「共享發展成果」恆常機制，以確保各階層市民在政府財政盈餘豐厚時，可迅速取到有關款項。被問到是否支持「派錢」，青民副主席胡綽謙表示，要視乎政府的財政儲備，又說與其派錢，倒不如推出更多稅務優惠，對市民而言才更實際。

《財政預算案》將明年二月公布，為了增加宣傳效果，財政司司長辦公室除了設立facebook專頁收集市民意見，陳茂波亦有於宣傳短片中粉墨登場，呼籲市民「交個波畀佢」，聆聽市民意見。不過，似乎政府總部的職員卻拒絕幫財爺「接波」。