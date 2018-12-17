【政壇諸事町】民建聯聖誕派對　象哥自爆打風留家會做的事是...

下周便是聖誕節，立法會亦暫時休戰，一眾議員可以趁機放鬆一下心情。民建聯宣傳及公關委員會今日（17日）在立法會和傳媒開聖誕派對，12名議員和大家分享聖誕願望，又和記者一起大玩遊戲。

一眾民建聯議員聖誕派業上讀出自己的聖誕願望。

大部份議員的聖誕願望都與民生相關，「Ann姐」蔣麗芸的聖誕願望相當溫馨，她希望當局能將免疫治療及其他治癌藥物納入《藥物名冊》；張國鈞笑言聖誕老人年紀不小，可能不知現時香港幼稚園教育津貼不包長全日制，希望聖誕老人可以為基層關注一下；葛珮帆則為女性發聲，呼籲政府早日落實免費乳癌篩檢及子宮頸抹片檢查。

進入遊戲環節，議員和傳媒合作玩「大電視」，由議員做動作讓記者猜答案。由鄭泳舜、何俊賢、周浩鼎、劉國勳及葛珮帆組成的「青年組」明顯更擅長做動作，其中一題答案為「同性伴侶」，何俊賢見狀馬上翹著身邊的鄭泳舜並比劃自己，場面搞笑。

輪到「資深組」上場，由最有地位的蔣麗芸負責主持大局，但Ann姐似乎不甚有信心，見到每條題目都喊「飛」，連續「飛」了十幾題後，主持人不禁提醒她「再飛就無題目了」；而「象哥」黃定光一如以往地投入玩遊戲，其中一題答案為「事業線」，黃定光和柯創盛二人馬上七情上面瘋狂比劃自己胸前，完全無包袱。

下一個遊戲是乒乓球比賽，參賽者在揮球時要說出指定問題的答案。其中象哥與何俊賢比賽時，被問到打颱風時會在家裡做甚麼，象哥一開始說「食飯」、何俊賢則答「打麻將」，然後象哥竟說「屙屎」，惹得一眾議員及記者哄堂大笑，象哥也忍不住笑而失分。

梁志祥與鄭泳舜上演乒乓大戰。