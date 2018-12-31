【新公職王】譚允芝獲委任法改會新成員　前大律師公會主席

法律改革委員會(法改會)今日(31日)宣布，行政長官已委任資深大律師、前大律師公會主席譚允芝為法改會新成員，任期三年，明日(2019年1月1日)起生效。

由左至右（前排）馮庭碩資深大律師、莊綺珊女士、終審法院首席法官馬道立、律政司司長鄭若驊資深大律師、終審法院常任法官張舉能、方敏生女士；（後排）梁東華先生、羅德慧女士、彭耀鴻資深大律師、林峰教授、梁鎮宇先生、吳麗莎女士、黃慶康先生。由明日起，譚允芝取替馮庭碩任委員。(法改會網站)

政府的新聞稿指，譚允芝處理商業、尤其是涉及知識產權的訴訟方面深具經驗。她將接替已在法改會完成兩個三年任期的馮庭碩資深大律師。法改會相信譚允芝在法律界別的豐富專業知識及經驗，以及她在公職服務的經驗，將有助法改會推行法律改革工作。

身兼法改會主席的律政司司長鄭若驊資深大律師感謝馮庭碩多年來對法改會的寶貴貢獻。

法改會的成員名單︰ 律政司司長（主席） 林峰教授 方敏生 彭耀鴻資深大律師 何耀明教授 Christopher Gane教授 梁鎮宇 羅德慧 吳麗莎 張舉能法官 譚允芝資深大律師 終審法院首席法官（當然成員） 法律草擬專員（當然成員）

法改會於1980年1月成立，負責研究由律政司司長或終審法院首席法官轉交該會的有關香港法律的課題，以進行改革。法改會成員由行政長官按律政司司長的意見委任，人選包括學術界人士、執業律師等。

評允芝可謂新公職王，現為通訊事務管理局主席、政長官創新及策略發展顧問團成員、貪污問題諮詢委員會成員、西九龍文化區管理局董事局成員、旅游發展局成員等。林鄭2017年當選特首後，一度有傳譚允芝是律政司司長人選之一，惟最後由鄭若驊執掌律政司。