【元旦遊行】傅振中打對台　批泛民「攪屎」　卻忘記尹兆堅名字

民間人權陣線今日（1日）舉行元旦遊行，保衛香港運動就搶先於遊行前兩小時在銅鑼灣與民陣打對台，從銅鑼灣百德新街遊行至鵝頸橋，批評泛民過去一年「搞拉布流會」，形容泛民議員是「攪屎棍」。 不過，號召遊行的保衛香港運動發起人傅振中遊行前發言期間，就忘記了講稿中民主黨立法會議員尹兆堅的名字，令全場寂靜，最後他皺眉看稿近5秒後，才在同伴提醒下講出尹兆堅名字，稱對方在議會搞拉布被告普通襲擊罪，「唔好放過佢」。

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保衛香港運動今午發起遊行，遊行以「泛民乜都反，年年攪屎棍」為主題，約30多名示威人士高舉國旗、區旗，及印有公民黨立法會議員陳淑莊、民主黨立法會議員許智峯等多名泛民人士頭像的馬桶刷。而警方則部署與示威人士數量幾乎相等的警力在場戒備。

期間示威人士高呼「反對派最賤、撐港獨叛國、議會暴力真、泛民乞人憎」等口號。

傅振中批評泛民在議會內拉布，阻礙港珠澳大橋、高鐵「一地兩檢」等基建相關議案，「但反完一地兩檢後，又走去搞高鐵團」。他又提及民主黨立法會議員林卓廷及尹兆堅早前被控妨礙立法會人員執行職務罪，不過就一時忘記後者名字，「林卓廷同埋嗰個⋯⋯」，令場面一度尷尬。

遊行開始前，傅振中就強調今次遊行是依法守法，不想和泛民吵，呼籲支持者和平，又稱不想有衝突，不過現場所見，有途經市民嘲笑其「收左幾多錢啊？」的時候，就有示威人士回罵「收你老母」。