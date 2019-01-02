【政圈風聲】民陣兩次政總集會涉港獨言論　消息：或影響將來申請

民陣昨日（1日）舉辦元旦遊行，在政府總部東翼廣場（俗稱公民廣場）集會時，有持港獨標語及旗幟人士進場，並發言支持香港獨立。民陣去年10月在公民廣場時，同樣有人手持港獨標語及旗幟。政府消息指，民陣兩度不依法進行集會，政府將來是否批准民陣在公民廣場舉行集會時，「會考慮團體相關紀錄」。

元旦遊行有支持港獨人士手持「只有兩國，才有兩制」的標語進入公民廣場被阻，該人士其後在大台發言。（林若勤攝）

民陣去年國慶日舉行十一遊行，由東角道遊行至政府總部公民廣場集會，期間一名手持「香港唔獨，實變大陸」的老人，一度被拒進入公民廣場。而在昨日的元旦遊行，則有支持港獨人士手持「只有兩國，才有兩制」的標語進入公民廣場被阻，期間發生衝撞。

政府於上述兩次遊行後發聲明，去年10月稱「絕不容許任何鼓吹『港獨』的活動在政府總部東翼前地進行」，又指對有個別參與人士不理會在場保安人員的勸籲，並導致三名保安員受傷送院，「表示遺憾」。

至於昨日言辭則明顯升級，除發稿題為「香港特區政府重申絕不容忍港獨」，更稱有個別手持「港獨」標語人士不理會在場保安人員的勸喻，強行進入公民廣場，導致現場情況混亂及兩名保安人員跌倒，加上該名人士在進入公民廣場後，在集會負責人的同意下在台上發言，指「香港獨立無罪」及「香港獨立合情、合理、合法」，「政府發言人強烈譴責」；又對民陣負責人未有勸喻其他參加者不要在公民廣場進行任何違反在香港特區適用的法律包括《基本法》的活動，「發言人表示極度遺憾」。

政府消息人士指，民陣及其他團體每次申請使用公民廣場時，「會考慮團體相關紀錄」，作為是否批准使用因素之一，強調主辦單位需要守法及控制有關行為，包括遵守《基本法》，「港獨入政總是不應發生的事」，但強調不會一刀切拒絕申請，因涉及平衡集會自由。