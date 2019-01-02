【元旦遊行】集會者持「港獨」標語闖政總前地　港府深夜強烈譴責

民陣於2019年1月1日發起元旦遊行﹐並在政府總部東翼前地舉行公眾集會，期間有個別持「港獨」標語人士不理在場保安人員的勸喻，強行進入政府總部東翼前地，導致現場情況混亂及兩名保安人員跌倒，港府於1月1日深夜11時45分作出回應，表示強烈譴責。

行政署表示，在處理這次申請使用東翼前地進行公眾集會時，已經提醒申請人須遵守在特區適用的法律，並要求申請人作為集會負責人須勸喻其他參加者不要在東翼前地進行任何違反在香港特區適用的法律包括《基本法》的活動。

不過，有關人士手持「港獨」標語並不理會在場保安人員的勸喻，強行進入政府總部東翼前地，導致現場情況混亂，期間有兩名保安人員跌倒。該名人士在進入東翼前地後，在集會負責人的同意下在台上發言，指「香港獨立無罪」及「香港獨立合情、合理、合法」。

香港眾志首先進入公民廣場，未見警方阻攔。其後，一行持港英龍獅旗及英國米字旗人士亦相繼進入公民廣場。（盧翊銘攝）

政府發言人重申，「港獨」不符合「一國兩制」、《基本法》以及香港社會的整體和長遠利益，任何鼓吹「港獨」的言行，均不符合香港的憲制秩序。特區政府有責任遵守法律，並依據《基本法》維持香港的憲制秩序，維護香港社會的整體長遠利益。特區政府重申絕不容忍「港獨」。

此外，對於組織負責人未有勸喻其他參加者，不要在東翼前地進行任何違反在香港特區適用的法律包括《基本法》的活動，港府發言人表示極度遺憾。