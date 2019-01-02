【政圈風聲】大律師公會改選　蔡維邦任副主席　曾代表梁天琦

大律師公會將於本月中改選，去年改選引來現任主席戴啟思及前主席林定國兩大陣營對決，惟一年過去，今年選舉回歸平靜，更毋須競爭，自動當選。戴啟思將會連任主席一職，而其中一名副主席彭耀鴻退下火線，由去年中獲委任資深大律師、在2016年大年初二旺角騷亂案中代表本土民主前線前發言人梁天琦的蔡維邦接任。

去年中獲委任資深大律師、在2016年大年初二旺角騷亂案中代表本土民主前線前發言人梁天琦的蔡維邦（中）接任副主席。（資料圖片）

大律師公會今日（2日）發出內部通告，公布將於本月17日（星期四）舉行周年大會，現任副主席彭耀鴻及名譽秘書及司庫黃佩琪因已於執委會5年，需要退下火線，而執委黃繼明、黃文傑、杜淦堃及李澍桓未有連任。

民主黨前主席李柱銘及大律師公會前主席陳景新提名主席、副主席、名譽秘書及司庫、副名譽秘書及多個執委。其中戴啟思、副主席毛樂禮、執委駱應淦、陳文敏、麥業成、沈士文、石書銘及甘婉玲將會連任。

蔡維邦及布穎琪將分別由執委改任副主席及副名譽秘書，而名譽秘書及司庫張天任則改任執委，新加入的包括執委葉巧琦、謝志浩、黃若鋒、梁寶琳及譚俊傑。

蔡維邦於2000年成為大律師，師承著名刑事案資深大律師、現任執委駱應淦。他於新地案中代表前政務司司長許仕仁；七警案中，蔡是第四被告劉興沛的辯護律師，最近亦為律政司司長鄭若驊僭建案，向刑事檢控專員梁卓然提供獨立法律意見。至於在旺角騷亂案中，代表梁天琦時慨嘆，他這一輩的人貪圖逸樂、推卸爭取民主的責任，眼看梁天琦等年輕人力爭民主，卻認為他們「搞亂香港」，「其實今時今日喺度發生嘅事，係我嘅generation（一輩人），包括我在內，製造出嚟」。而他亦是公民黨黨魁、大律師楊岳橋的「師父」，而楊岳橋曾於2016年立法會新界東補選時與梁天琦對撼，可謂相異其趣。

至於其他執委，較為出名的是謝志浩及譚俊傑，謝志浩曾於旺角騷亂案中代表本土民主前線成員李東昇，最終李東昇棄保潛逃，而他亦是已故終審法院法官沈澄女兒、現任裁判官謝沈智慧的丈夫。譚俊傑則曾代表郭卓堅挑戰丁屋政策，他亦身兼民主黨黨員，其妻子是一度有意代表民主黨參選2020年立法會選舉、已故「三料」議員吳明欽女兒吳思諾。