【UGL案】大律師公會：律政司應守護公義　不尋求法律意見違慣例

律政司未有尋求外界獨立法律意見下，以證據不足為由不檢控前特首、政協副主席梁振英，事件引起爭議。香港大律師公會日前發聲明稱，律政司應重尋求獨立大律師的意見後重新檢視其決定，以釋除公眾疑慮。 大律師公會執委會委員沈士文今(24日) 於電台節目時表示，尋求獨立法律意見是一貫做法，質疑為何不遵從以往慣例。沈士文強調，這次案件涉及的人物敏感，是前特首、全國政協副主席梁振英，而指控他涉及的金額「不是50元而是5000萬」，「為何律政司在僭建案有尋求獨立法律意見，這次卻沒有？」

律政司未有尋求外界獨立法律意見下，以證據不足為由不檢控前特首、政協副主席梁振英，事件引起爭議。(資料圖片/黃永俊攝)

大律師公會執委會委員沈士文今(24日) 出席電台節目時表示，根據一般做法律政司都會尋求獨立法律意見，特別是政府處理涉及公職人員的事件。沈士文又指，律政司同時擔任兩個角色，其一是政府的法律顧問，另一個是維護社會公義的守護者。惟他質疑律政司於UGL事件中，「點解明顯要按照慣例尋求獨立意見都不做？」沈士文認為若公眾對守護者有質疑屬不健康的情況，同時亦會讓公眾對法治失去信心。

對於有說法指，UGL案中明顯顯示證據不足未能檢控，故不需法律意見。沈士文認為案件非以簡單與複雜去判斷，而是要根據事件的人物和背景。他強調如大律師公會的聲明所指，案件涉及的人物敏感，是前特首、政協副主席梁振英，而指控他涉及的金額「不是50元而是5000萬」，「為何律政司，僭建案有尋求獨立法律意見，這次卻沒有？」

另一名執委成員黃宛蓓指，這次聲明內部一致通過，並於短時間完成討論和草擬工作。沈士文稱，這次於UGL案中有明顯的感受，認為他們現時不是要改良制度，只是希望「卑微地想維持好的政策」，但面對多次具爭議如釋法等案件，他們曾默站抗議表達意見但政府卻沒有聽到。