【專訪】擬出戰油尖旺區議會補選　李國權：正了解不同光譜想法

2018年立法會兩場補選，民主派都在九龍西失落議席，挫敗的軍心仍未調整之際，區議會又有一場補選將至。政府早前刊憲，宣布將會就油尖旺區議會大南選區，因區議員經民聯莊永燦逝世而出缺的議席進行補選。 泛民昨(2日)公佈由社區前進派代表出戰，盛傅出戰的李國權接受《香港01》專訪時表示，會積極約見2015年區議會選舉時，有派人出戰的民主黨及青年新政，「不能不理會不同光譜人士的想法，要去聽下，要去做修正工作，剩係拎到單一候選人(政治光譜)的選票並不足夠，要令到選民肯出來投票。」

李國權指，在剛過去的聖誕假期，已約見不同泛民政黨聽取意見。(李澤彤攝)

位於旺角的大南選區一直十分「搶手」，早於2015年區議會選舉，民主黨馮文韜、青年新政趙旭光都有份出戰該區，對陣莊永燦，最終莊以1424票勝出，而馮、趙兩人則分別獲962及606票，如將兩人得票相加則有1568票，足以壓倒莊永燦勝出該次選舉。

前車之鑑下，今次作為民主派唯一代表的李國權，勝算或較以往高，他接受專訪時亦坦言，現時要做的是凝聚民主派票源，「社區前進無加入民主動力，立場上亦與傳統泛民不同，以社區優先，希望新組織可以俾到選民新希望。」

至於如何凝聚民主派票源，他坦言參考過去兩次立法會九龍西補選的經驗，自己有在區內聆聽街坊意見，而在剛過去的聖誕假期，亦已約見不同泛民政黨聽取意見，並積極約見2015年區議會選舉時，有派人出戰的民主黨及青年新政，「不能不理會不同光譜人士的想法，要去聽下，要去做修正工作，剩係拎到單一候選人(政治光譜)的選票並不足夠，要令到選民肯出來投票。」

「代議士唔係我代你講」

今年11月便是區議會選舉，故今次補選無論誰勝誰負都只有半年多任期，短短半年可為居民做到什麼？李國權亦指，「老實講，半年真係連申請撥款都做唔到」，但認為提升居民在社區的參與度才是首要之務，「代議士唔係我代你講，而係我收集d野，再話比街坊聽，推動街坊在社區政策上都有角色，選民才會進步」。

李國權分析，大南區以唐樓居多，居民流動性大，故建制、泛民都難做地區工作。(李澤彤攝)

居民流動性大 建制、泛民都難做

被問到根據過往經驗，建制派在區選中有先天優勢，蛇齋餅粽或對居民收效？李國權分析，大南區以唐樓居多，居民流動性大，「有時你都唔知佢係咪你選民，可能只係過來買餸」，故建制、泛民都難做地區工作。但他認為，對方已在該區札根一段時間，有一定人數的義工，而且有在該區十幾年的街坊領袖助選，有一定優勢。

而本身是社工出身的李國權亦不諱言，自己較熟悉房屋、在職貧窮等政策，不少居民個案他亦能處理，「最重要的是，區議員的角色是要推動街坊做組織者、倡議者，民主派要贏選舉，並非只靠勤力，而是區內居民要識分是非黑白，對政策是否對區有利有一定認知」。