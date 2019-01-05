消息：行會最快周二審批新巴、城巴加價　新票價料1月20日實施

新年伊始加風起，多間公共交通機構蠢蠢欲動準備加價，其中覆蓋港島及過海路線的新巴和城巴，更有機會在今月起調整票價！新巴、城巴在2017年申請加價12%，消息指，行政會議最快在下周二（8日）審批，倘「開綠燈」，新票價料於今月20日開始實施，惟最終加幅未知。
運輸署回覆《香港01》查詢時表示，有關申請正處理中。新巴和城巴發言人則指，仍在等候政府批准加價，目前未收到任何相關消息。
行政長官會同行政會議今日通過新巴及城巴加價12%的申請。（資料圖片）
新巴和城巴上次加價是 2008 年的事，當時申請加價5.8%，最終分別獲批加價5%及2%（城巴北大嶼山及機場路線維持原價)。
2017年8月，新巴和城巴再次申請加價，當時提出申請加價12%，指多年沒有加價，申請的加幅已經較票價調整方程式計算出的幅度低，而且承諾致力改善員工待遇及服務。
去年7月，立法會交通事務委員會通過無約束力的動議，要求新巴及城巴調低加幅。去年10月，政府轄下交通諮詢委員會討論有關加價申請時，主席張仁良稱，考慮到市民負擔、巴士表現及免巴士隧道費等因素，認為加價要合理，指「即使加價12%，都幾高吓」。
張仁良（左），坦言新巴和城巴「即使加價12%都幾高下」。（資料圖片／李慧妍攝）
《香港01》記者近日接獲政界消息，行會最快將於下周二審批兩巴加價申請，且料會「開綠燈」，惟最終加幅未知；倘拍板批准，兩巴新票價擬於本月20日生效。
翻查資料，2008年行政會議通過5間巴士公司加價申請，5間巴士公司本申請加價5.8%至9%不等，惟最終批准的加幅介乎2%至7.24%。
涉及加價申請的城巴、新巴路線合共約170條（不計城巴大嶼山北及香港國際機場路線），每日總客次逾35萬，港島路線車費介乎$2.5至$11.7，與九巴聯營的過海路線車費介乎$8.4至$35.6。
根據《公共巴士服務條例》，專營巴士的車費由政府釐定，當中的制度名為「票價調整安排」，當局會考慮的因素包括︰
一、票價調整方程式（會計及運輸業工資、綜合消費物價指數和生產力）的運算結果；
二、自上次調整票價以來的營運成本及收益的變動；
三、未來成本、收益及回報的預測；
四、巴士公司需要得到合理的回報；
五、市民的接受程度及負擔能力；以及
六、服務的質及量。
此外，當局又制定了「乘客回饋安排」，當巴士公司的固定資產平均淨值回報率達到 9.7%或以上，巴士公司便須將多出來的利潤與乘客對分，具體做法是提供票價優惠。