消息：行會最快周二審批新巴、城巴加價　新票價料1月20日實施

新年伊始加風起，多間公共交通機構蠢蠢欲動準備加價，其中覆蓋港島及過海路線的新巴和城巴，更有機會在今月起調整票價！新巴、城巴在2017年申請加價12%，消息指，行政會議最快在下周二（8日）審批，倘「開綠燈」，新票價料於今月20日開始實施，惟最終加幅未知。 運輸署回覆《香港01》查詢時表示，有關申請正處理中。新巴和城巴發言人則指，仍在等候政府批准加價，目前未收到任何相關消息。

行政長官會同行政會議今日通過新巴及城巴加價12%的申請。（資料圖片）

新巴和城巴上次加價是 2008 年的事，當時申請加價5.8%，最終分別獲批加價5%及2%（城巴北大嶼山及機場路線維持原價)。

2017年8月，新巴和城巴再次申請加價，當時提出申請加價12%，指多年沒有加價，申請的加幅已經較票價調整方程式計算出的幅度低，而且承諾致力改善員工待遇及服務。

去年7月，立法會交通事務委員會通過無約束力的動議，要求新巴及城巴調低加幅。去年10月，政府轄下交通諮詢委員會討論有關加價申請時，主席張仁良稱，考慮到市民負擔、巴士表現及免巴士隧道費等因素，認為加價要合理，指「即使加價12%，都幾高吓」。

張仁良（左），坦言新巴和城巴「即使加價12%都幾高下」。（資料圖片／李慧妍攝）

《香港01》記者近日接獲政界消息，行會最快將於下周二審批兩巴加價申請，且料會「開綠燈」，惟最終加幅未知；倘拍板批准，兩巴新票價擬於本月20日生效。

翻查資料，2008年行政會議通過5間巴士公司加價申請，5間巴士公司本申請加價5.8%至9%不等，惟最終批准的加幅介乎2%至7.24%。

涉及加價申請的城巴、新巴路線合共約170條（不計城巴大嶼山北及香港國際機場路線），每日總客次逾35萬，港島路線車費介乎$2.5至$11.7，與九巴聯營的過海路線車費介乎$8.4至$35.6。

根據《公共巴士服務條例》，專營巴士的車費由政府釐定，當中的制度名為「票價調整安排」，當局會考慮的因素包括︰