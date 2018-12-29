中環灣仔繞道明年1月20日通車　城巴新巴計劃六條巴士線行經

耗資360億元的中環及灣仔繞道和東區走廊連接路將於明年1月20日通車，屆時來往中環與北角只需5分鐘。新巴及城巴計劃有四條巴士線將會改行繞道，另擬新設兩條巴士線，包括是33X（數碼港往西灣河），和720X（西灣河往中環）。

中環及灣仔繞道和東區走廊連接路將於明年1月20日通車。（資料圖片）

政府昨日公布，中環灣仔繞道即將通車，新巴及城巴回覆指，有四條巴士路線將會改經繞道行駛，包括是18X（筲箕灣往堅尼地城方向）、88X（小西灣往堅尼地城）、962C（屯門往太古）、969C（天水圍往太古）；另外，會開辦33X（數碼港往西灣河），和720X號線（西灣河往中環），均會駛經繞道。

因應道路網絡轉變，兩巴指，部分在中區的行車路線亦需改道行駛，包括聯營路線101X號線，會繼續與運輸署緊密溝通，適時公布相關詳情。九巴則表示，正與運輸署商討路線安排。

中環灣仔繞道將於下月20日分階段通車，當中由於繞道西行線連接林士街天橋的工程，要待繞道東行線通車後才可進行，故林士街天橋東行連接干諾道中的下行斜路的所有行車線將封閉，需時約一個月，屆時，林士街天橋東行車輛可經繞道隧道東行及民寶街前往各區。待當局完成接駁至林士街天橋西行的接駁工程後，中環繞道將會全面通車。