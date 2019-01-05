【一地兩檢】張建宗：港人在內地口岸區被捕不屬報通範圍

據內地傳媒報道，自《一地兩檢》條例生效至今，已發生兩宗內地法院在高鐵香港西九龍站執法的案件，外界質疑政府是否知情。政務司司長張建宗今日(5日)出席活動後表示，今次事件不涉及刑事強制措施，而是屬於內地法院釐行民事訴訟的權限工作，故並非屬於通報的範圍，稱保安局會跟進及了解實際情況。

據內地傳媒報道，自《一地兩檢》條例生效至今，已發生兩宗內地法院在高鐵香港西九龍站執法的案件。(資料圖片/羅君豪攝)

根據內地媒體《南方都市報》報道，深圳龍崗法院上月13日首次在香港西九龍站內地口岸區將一名「被執行人」帶回深圳。而在去年10月27日，有一名香港籍人士因欠錢未還，遭西九龍內地口岸扣留並移交深圳南山法院。

政務司司長張建宗回應有關事件時指，指根據《一地兩檢》安排，內地口岸區被視為內地一部分，在非保留事項上，內地法律是適用的，當中包括法院的司法權和執法部門的執法權力。而據他了解，今次事件不涉及刑事強制措施，故不屬於通報的範圍。

張建宗表示，事件不涉及刑事強制措施，而是屬於內地法院釐行民事訴訟的權限工作，故並非屬於通報的範圍。(羅君豪攝)

《香港01》日前向保安局查詢是否知悉事件，未獲正面回應。保安局回覆指，根據在廣深港高鐵西九龍站設立口岸實施《一地兩檢》的合作安排，就內地法律和香港特區法律的適用以及管轄權（包括司法管轄權）的劃分而言，內地口岸區視為處於內地。

在「內地口岸區」內，內地法律適用於「合作安排」下指明由內地管轄的事項(即「非保留事項」)，內地法院有權就非保留事項行使司法管轄權，內地執法人員亦有權按照內地法律，就「非保留事項」採取執法行動。