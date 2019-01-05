【政壇諸事町】硬銷司局長同行　張建宗：塑造到未來特首，真㗎

出名長氣的政務司司長張建宗今日（5日）出席一場青年政策工作坊，演講近一小時，推銷青年政策，包括「與司局長同行」計劃，張建宗形容計劃令「成個後生仔嘅眼光擴闊晒」，可以塑造未來特首，「真㗎，一個機會就撻著咗佢。」

張建宗（前中）出席青年政策工作坊，推銷「與司局長同行」計劃。（羅君豪攝）

工作坊由一個社團聯會舉辦，邀得張建宗演講，出名長氣的他一展本色，一口氣分享近一小時，席間亦嘲自己缺點之一是「永遠唔知時間」，記者目測席上沒人中途離開。

至於演講內容，張建宗將本屆政府的青年政策如數家珍，包括早前宣布加碼的「與司局長同行」計劃。

張建宗稱為「與司局長同行」計劃而感動，皆因計劃獲得不少部門首長支持，當講到天文台台長時，打趣指學生「到時幾開心，去到天文台睇山睇水」。他估計，響應的高官至今已有40幾個。

第一屆「與司局長同行」計劃在去年暑假舉行，參與的學生可與高官相處一日。張建宗今日向在場的年輕人落足嘴頭推銷，指相處的一日時間可令「成個後生仔嘅眼光擴闊晒」，甚至可以培育未來特首，他語帶肯定的語氣說：「（計劃）塑造到未來特首，真㗎！一個機會，你就撻著咗佢，青年人就最緊要spark（激發）、inspire啟發佢。」

看來不只長氣，張建宗為人亦甚為幽默。