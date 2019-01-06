周浩鼎：美國務院無意改變港獨立關稅地位　籲民主派不要危言聳聽

民建聯立法會議員周浩鼎在電台節目上提及上月到美國華盛頓，與美國國務院的官員及商界代表會面，重申沒有聽到任何有關改變香港獨立關稅地位的言論，指香港與美國的貿易關係是互利，對雙方同樣重要，認為泛民主派不應再發表危言聳聽的言論。

周浩鼎表示，美國駐香港及澳門總領事館總領事唐偉康（Kurt W. Tong)曾撰文指香港與美國貿易關係的重要性，認為他應保持香港與美國之間的貿易合作。（資料圖片/盧翊銘攝）

周浩鼎在香港電台節目《給香港的信》上提到，上月他應共和黨美國眾議員皮滕傑(Robert Pittenger)的邀請，到華盛頓出席當地反恐和反清黑錢的會議。在行程中，他與有公司在香港投資的美國商界代表討論香港的最新發展，並問他們對香港的信心，會否因泛民主派對一國兩制錯誤指控的流言，而有所動搖，周浩鼎指，有關代表都否認，更表示他們在港的投資會維持不變。

周浩鼎指出，「行動勝於雄辯」，在過去一年，外國在港投資的確有所上升，認為這是反駁泛民主派不公平及不正確指控的確鑿的證據，指如泛民主派的指控屬實，外國公司會將資金撤走。

周浩鼎：在一國兩制下 香港獨立關稅地位是互利

對於早前美國國會轄下「美中經濟與安全審查委員會」發表的年度報告，指會重新考慮香港的獨立關稅區的地位。在此行中，周浩鼎與美國國務院的官員會面，並向他們表達此報告引起的公眾關注。他表示，有關官員清楚解釋，該報告並非美國國務院發出的正式報告，亦指出，並沒有聽到任何有關美國國務院會改變香港作為獨立關稅區的地位的言論。他表示，香港與美國的貿易關係對雙方同樣重要是共識，而在「一國兩制」之下，香港的獨立關稅地位亦是互利，希望泛民主派不要再繼續發表危言聳聽的言論。

周浩鼎表示，有關官員確實表達對立法會參選人被取消資格、禁止香港民族黨被禁止運作和FCC前副主席、英國籍記者Victor Mallet（馬凱）簽證被拒的事件表示關注。他指，已向他們解釋了政府採取有關行動背後的法律理由，指提倡香港獨立或損害中國的領土完整，是違反了《基本法》和「一國兩制」原則，一切都是依法進行，與政治審查無關，而有關官員則回應會繼續留意香港的人權和自由保障。