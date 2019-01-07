審計報告揭食安人員讓進口商自選樣本驗幅射　食環署長：個別事件

日本2011年福島核事故，引發當地出口食物的安全隱憂。食物及衞生局局長陳肇始今日（7日）在立法會政府帳目委員會公開聆訊上強調，食安中心檢測的超過55萬個日本進口食品樣本的幅射量，均沒有超出食品法典委員會的指引限值。 對於報告揭發有食安人員讓進口商自行選擇樣本接受幅射測試， 食物環境衞生署署長劉利群形容是個別事件，並已展開調查事件，相信涉及一名職員。 內地多地爆發豬瘟，本港九成活豬供應來自內地豬場，海關助理關長何珮珊指出，海關為打擊所有走私行為，會在邊境抽驗貨櫃車，過往曾出現貨櫃車拒絕接受抽驗的情況。

陳肇始強調，食安中心檢測的超過55萬個日本進口食品樣本的幅射量均沒有超標。（資料圖片／盧翊銘攝）

立法會政府帳目委員會今早（7日）舉行公開聆訊，討論審計報告有關食物進口管制的章節，當中提到監察食物輻射的問題。陳肇始表示，自2011年福島核事故後，食安中心以手提式測量儀，全面監測日本進口食品的輻射水平，她形式手提式測量儀是國際原子能機構認可探測輻射量的方法及儀器，可以提供即時的輻射量讀數，而且其敏感度及可靠性高。

她又指出，自2011年3月24日限制日本五個縣某些食物進口本港的命令生效至今，食安中心檢測超過55萬個日本進口食品樣本，所有樣本的檢測結果均沒有超出食品法典委員會的指引限值。

劉利群指，審計報告提到食安人員讓進口商自選樣本驗幅射是個別事件。（資料圖片）

不過報告揭發，審計署曾隨同食安中心人員進行12次輻射污染檢驗時，察覺到當中5次食安中心所檢驗的食物樣本均由進口商預先選定。

劉利群回應指，已有守則列明食物樣本需由食安人員自行隨機挑選，強調署方嚴肅跟從守則，形容報告提到的個案是個別事件，署方正在調查，視乎情況會採取跟進行動。她透露，事件涉及一位同事。

內地多地爆發豬瘟，本港九成活豬供應來自內地豬場。（資料圖片／張浩維攝）

報告指，文錦渡食品管制辦事處負責處理的陸路進口食物數量最多，並且是唯一負責檢查從內地陸路進口的某些食物批次的管制辦事處，包括肉類。

劉利群表示，活生食肉動物處理都是經陸路進口，基本上每批都受規管，所以在海陸空食物檢驗的人手編配上，陸路工作獲分配較多人手。

政府帳目委員會副主席、會計界梁繼昌關注貨櫃車從在邊境衝關的問題，何珮珊指，海關在出入口管制站主力打擊食物安全、保護知識產權等走私行為，她指出進入邊境海關有資料牌，提示貨櫃車需否往海關檢驗貨台接受檢查，曾有司機沒依指示「埋台」接受檢驗。海關若遇此情況，會展開調查，邀請司機落口供，如證實司機蓄意不跟隨指示，將會提出檢控。