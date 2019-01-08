西九站非禮案　李家超澄清：事發後兩地部門有溝通

高鐵西九龍站一名港鐵女職員於上周五（4日）報案，聲稱在去年12月在香港口岸區和內地口岸區遭一名男子非禮，但報警時警方卻提議受害人亦應同時向內地公安報案，做法惹來批評。 保安局局長李家超今(8日)於立法會回應事件指，香港警方於事件發生後已同內地單位溝通過案件，但因執法部門需要當事人落口供方能進一步處理，因此香港警方建議當事人向內地執法單位報案，做法適當。他又指高鐵開通僅數月，不斷會有新事物，一定會有優化空間，已叮囑同事多善用溝通機制檢討處理手法。

保安局局長李家超稱當局不便公開討論案件細節，但透露當事人已經分別向香港及內地警方報案。他指事件涉及兩個個案，其一是有人於香港境內犯法，受香港法律管制，由香港警方負責處理並拘捕涉案人士；其二是事件於內地口岸區發生，屬內地執法部門處理。

李家超澄清，事件發生後香港警方已與內地單位溝通過案件，但任何執法部門要採取措施都需要當事人提供口供，因此香港警方建議當事人向內地執法單位保安是應該的。

他強調在協作機制下，如果內地執法部門在調查案件的過程中需要香港警方協助，香港警方可在本港法律框架下提供協助，但因今次案件簡單，未必需要利用有關機制。另外亦有溝通機制協助口岸部門與對口單位作溝通。

「高鐵開通僅數月，不斷會有新事物，一地兩檢也是新事物，我明白過程中一定會有優化空間」，李家超表示已經叮囑同事多善用溝通機制檢討「已經發生的新事物」，探討如何將事情處理得更盡善盡美。

回應監控駐港記者報道 李家超：香港只有特區政府執法部門方有執法權力

另外對於《華爾街日報》報道，中國公安部副部長曾答應大馬會全面監控《華爾街日報》駐港記者，李家超指每日都有不同的報道，他不評論報道細節，「但可以肯定的是，在香港只有特區政府執法部門方有執法權力，而香港執法部門做的工作都是涉及針對調查罪案及公眾安全。」