西九站非禮案　陳淑莊：內地口岸區事主仍可循民事　追究港鐵責任

高鐵西九龍站一名月台女助理於上周五（4日）報案，聲稱在去年12月遭一名男子非禮，但報警時警方卻提議受害人亦應同時向內地公安報案。 公民黨立法會議員陳淑莊今早（8日）接受商台節目訪問時表示，如案件在兩地發生，警方可就在香港發生的部分進行調查，而法庭判決時不會考慮香港以外的案情；不過，她又指出，根據一地兩檢安排，涉及民事事項，包括僱傭關係及僱主是否履行責任為僱員提供合適環境工作，港方仍可管轄，事主可尋求平機會、立法會議員協助，追究港鐵或有關外判公司責任。 經民聯立法會議員梁美芬亦在同一個節目上表示，為避免受害人分兩次在內地和香港錄口供，香港方面可提供行政及法律上協助。

陳淑莊表示，根據一地兩檢安排，涉及民事事項，包括僱傭關係及僱主是否履行責任為僱員提供合適環境工作，港方仍可管轄，事主可尋求平機會、立法會議員協助，追究港鐵或有關外判公司責任。（資料圖片/歐嘉樂攝）

陳淑莊表示，根據一地兩檢條例中的附件一，兩地合作安排上有保留事項，即某些民事事項，香港的司法管轄，在內地口岸區仍然生效，其中包括僱傭關係、僱主責任和僱員權益等；她指，如僱主沒有提供合適工作環予僱員，或令僱員被歧視，平機會有責任協助，當事人亦可向立法會議員投訴，對港鐵追究責任。

陳淑莊促保安局認真處理



至於香港警方的角色，陳淑莊又表示，警方如知道內地口岸區有發生過非禮案，應考慮尋求內地公安協作處理，例如透過通報機制，在適當地方讓事主一次過錄口供，讓事主解釋整個過程，以免受害人分兩次錄口供面對壓力；她強調，保安局一定要出面處理，交代可向受害人提供什麼協助，是否需要內地公安來港錄口供，她形容如內地公安在港工作是非常敏感，須小心處理。

梁美芬則表示，內地對於有關行為可按「性侵」或「流氓罪」起訴，而香港方面，可以在法律上和行政上提供協助，兩地政府應一同協作，提供資源。她指，正如同緝毒兩地警方也會協助，而有關非禮案，香港可派遣熟悉內地法律的行政人員陪同到內地錄口供，保安局應有角色和內地建立恆常機制；此外，站內亦應就有西九龍站司法管轄情況廣播宣傳。