【國歌法】社會主義、外交國防等內地條文　未納入香港法例

政制及內地事務局今日（9日）正式公布《國歌條例草案》，比較內地《國歌法》及香港《國歌條例草案》，當中有5項條款不同，包括未有列明「培育和踐行社會主義核心價值觀」；罰則；外交活動中和軍隊奏唱國歌的場合和禮儀；縣級以上各級人民政府及其有關部門在各自職責範圍內，對國歌的奏唱、播放和使用進行監督管理；以及實施日期。

政制及內地事務局局長聶德權指，一旦干犯侮辱國歌罪行，一經定罪，可處第5級罰款及監禁3年。（羅君豪攝）

內地《國歌法》及香港《國歌條例草案》基本上一樣，但由於「一國兩制」，至少5處有所不同。

1. 培育和踐行社會主義核心價值觀、愛國情感

由於內地實行社會主義，而香港根據《基本法》實施資本主義，《國歌條例草案》弁言中未有提及需要「培育和踐行社會主義核心價值觀」。而在數項條文中提及的「表達愛國情感」、「中小學應當將國歌作為愛國主義教育的重要內容」，《國歌條例草案》均未有提及「愛國」字眼，只是在弁言中提及「弘揚愛國精神」。

2. 罰則

內地實行行政拘留，因應香港刑法不同，觸犯法例者最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

3. 外交活動中和軍隊奏唱國歌的場合和禮儀

《國歌法》第九條訂明，外交活動中和軍隊奏唱國歌的場合和禮儀，分別由外交部和中央軍事委員會規定。根據《基本法》第十三及十四條，外交事務及防務不屬於香港特區自治範圍，因此這項條文不會被納入《國歌條例草案》。

4. 縣級以上各級人民政府對國歌監管

《國歌法》第十四條訂明，縣級以上各級人民政府及其有關部門在各自職責範圍內，對國歌的奏唱、播放和使用進行監督管理。由於香港特區政府將透過本地立法實施《國歌法》，並會在本地執行《國歌條例草案》，因此這項條文不適用。

5. 實施日期

《國歌法》第十六條訂明，《國歌法》自2017年10月1日起施行。由於《國歌條例草案》將於立法通過後生效，因此這項條文不適用。