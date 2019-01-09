天下為公發起「追究梁振英、鄭若驊」集氣大會　抗議鄭雙重標準

律政司在沒外聘法律意見情況下，宣布不檢控涉UGL事件的前特首梁振英，引起外界爭議。民主派將於本周五(11日) 於終審法院發起「追究梁振英、鄭若驊」集氣大會。 民主黨林卓廷表示，本月28日的立法會司法及法律事務委員會，議程只有一小時，相信建制派議員會群起護駕，不斷舉手說不著邊際的題目。公民黨郭榮鏗稱，法律界對鄭若驊決定感不滿，強調他的法律團隊會研究所有可行方案追究鄭若驊，不會放棄任何一個能追究的動作。

林卓廷（左三）稱，明日的特首問答大會，民主派將有代表向林鄭質詢不檢舉梁振英的決定以及律政司司長的做法。（羅君豪攝）

民主黨林卓廷表示，本周五是距離律政司決定不檢控梁振英滿一個月的日子，惟這一個月內，鄭若驊在宣布決定後隨即放假，面對多方要求進一步交代仍「龜縮」。林卓廷批評，律政司司長鄭若驊自行決定不檢控梁振英，正是赤棵棵地違反律政司多年的守則，他強調當公眾觀感認為事件有利益衝突時應外判法律徵詢意見。

林卓廷稱，明日的特首問答大會，民主派將有代表向林鄭質詢不檢舉梁振英的決定，以及律政司司長的做法。他稱在本月28日的立法會司法及法律事務委員會，議程只有一小時，相信建制派議員會群起護駕，不斷舉手說不著邊際題目，預料每位議員只有2、3分鐘時間發言。公民黨郭榮鏗稱，法律界對鄭若驊決定感不滿，強調他的法律團體會研究所有可行方案追究鄭若驊，不會放棄任何一個能追究的動作。

民主派會議召集人毛孟靜稱，梁振英UGL事件中，竟有指立法會議員周浩鼎沒有影響調查委員會正常運作，她批評此為失禮的表現，「出貓出到放上枱」，要求鄭若驊要三思，否則政府會更難看。

民主黨尹兆堅表示，在 UGL事件有明顯表面證供，惟律政司司長鄭若驊於檢控過程中卻沒合理說法，最近的解釋越描越黑，更僭建新法律準則，「僭建間屋外對僭建規則都咁有睇法」。他希望能動員市民，以民意壓力讓鄭若驊重新作出明確、合理、公道的決定。

公民黨郭榮鏗（左三）稱，法律界對鄭若驊決定感不滿，強調他的法律團體會研究所有可行方案追究鄭若驊，不會放棄任何一個能追究的動作。（羅君豪攝）