【收緊長者綜援】3社工組織發聲明　張超雄發起聯署促擱置　

政府早前宣布，由今年2月1日起把領取長者綜援的合資格年齡，由60歲上調至65歲，特首林鄭月娥今天在立法會回答環節上，回應應新民黨容海恩的質詢時說：「當初由60歲增至65歲是各位（議員）批准」，言論惹起爭議。 工黨張超雄今天發網上聯署，促政府擱置把領取長者綜援合資格年齡收緊至65歲。經民聯梁美芬今日則去信財政司司長陳茂波和勞工及福利局局長羅致光，建議透過關愛基金，向2月1日後60至64歲申請健全成人綜援的新受助人，每月提供特別津貼。 香港社會服務聯會、香港社會工作人員協會、香港社會工作者總工會及邵家臻立法會議員辦事處（三會一方）發聲明，強烈反對是次政策改動，並要求政府擱置有關安排。三會一方擔心先例一開，政府日後會在未有諮詢長者及業界下，隨意收緊長者領取其他社會福利的資格。

梁美芬表示，今日已去信財政司司長陳茂波和勞福局局長羅致光。（資料圖片／余俊亮攝）

社福界議員邵家臻下周三在立法會大會，動議「檢討綜合社會保障援助計劃」的議案，指綜援申領人獲得的援助金額未能應付他們的基本生活需要，促請政府立即檢討並改善綜援計劃，張超雄將提出修正議案，要求「擱置將領取長者綜援合資格年齡收緊至65歲。」張超雄聯同邵家臻今天在網上發起聯署，希望在立法會會議討論有關議案前，收集市民聯署，並在當天的會議上，將民間的聲音帶給特區政府。

梁美芬表示，今日去信財政司司長陳茂波和勞福局局長羅致光，建議透過關愛基金，向2月1日後60至64歲申請健全成人綜援的新受助人，每月提供特別津貼，使他們得到津貼與領取長者綜援一樣，直至社會對退休年齡有共識為止。梁美芬又表示，將會繼續爭取將2元乘車優惠、長者醫療券等福利受惠年齡下調至60歲。



香港社會服務聯會、香港社會工作人員協會、香港社會工作者總工會及邵家臻立法會議員辦事處（三會一方）發聲明，強烈反對是次政策改動，並要求政府擱置有關安排。聲明指收緊長者申領綜援年齡，是改變綜援制度的重大政策，但政府在未有進行任何公眾諮詢便倉卒推行，政府一旦推行措施，原本合資格60歲至64歲單身者於2月1日起申請成人綜援時，每月只能領取$2,525元，較以往長者綜援每月$3,585元，少$1,060元，差距近三成。三會一方擔心先例一開，政府日後會在未有諮詢長者及業界下，隨意收緊長者領取其他社會福利的資格。