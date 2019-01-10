林鄭指議員批准收緊長者綜援門檻　容海恩：特首賴皮仲驚訝

政府把長者申領綜援的門檻提升至65歲的決定惹來社會爭議。特首林鄭月娥今日（10日）出席立法會答問會時，多番強調不會撤回決定，又指內容早已存在於2018/19撥款條例草案的預算開支，反問議員是否記得決定獲各位投下贊成票。 建制派和民主派議員均對林鄭的說法表達強烈不滿。民建聯陳克勤批評，當局繞過程序，在政策實施前未有再諮詢福利事務委員會；工黨張超雄及社福界邵家臻亦炮轟林鄭的說法是「老屈」；新民黨容海恩更批評林鄭言論是「不準確及不負責任」，又稱「特首賴皮仲驚訝」。

民建聯葛珮帆質疑勞工及福利局沒有反映議員及市民的聲音，認為林鄭未能掌握事實，形容她是「屈建制派」。（盧翊銘攝）

翻查2017/2018《財政預算案》總目170「社會福利署」一項，在「二零一八至一九年度需要特別留意的事項」，當中第三項正是「把領取長者綜援的合資格年齡由60歲提高至65歲」。有43位立法會議員投下贊成票，40人為建制派。

民建聯梁志祥直言對林鄭的說法感到震驚，強調民建聯一直有關注議題，並多次與相關政策局反映意見。至於審議預算案時有否「走漏眼」，梁志祥僅稱當時為避免陷入財政懸崖，而「被迫」整份通過。陳克勤亦指，該黨一直反對提高申請長者綜援的年齡，又指當局不應把政策綑綁在財政預算案中，批評做法對市民並不公道。

工黨張超雄表示，曾於去年12月12日提出擱置將長者領取綜援收緊至65歲的動議，並獲得通過。（盧翊銘攝）

葛珮帆質疑勞工及福利局沒有反映議員及市民的聲音，認為林鄭未能掌握事實，形容她是「屈建制派」。柯創盛則批評政府從未就有關建議諮詢長者。

張超雄承認當時或有「走漏眼」，但強調這並非事情的重點。他解釋，在審議《財政預算案》時，議員是不能在預算案中增加已被削減的開支安排，只可以要求削減但不能增加撥款開支。他說，曾於去年2月12日在立法會福利事務委員會提出擱置將長者領取綜援收緊至65歲的動議，並獲得通過。

邵家臻批評，林鄭是要將惡政推給立法會議員。他將會聯同一些社福團體去信政府，要求收回決定。此外，民建聯亦將去信政府，要求當局在推行政策前先諮詢立法會福利事務委員會。

容海恩則批評林鄭言論是「不準確及不負責任」，直指執行政策前沒有進行廣泛諮詢和與持份者進行溝通，也沒有提供具體細節，亦沒有相關執行時間表。她又加上「特首賴皮仲驚訝」、「陰濕『你簽㗎！係你簽㗎！』」等字眼。

有關內容在去年審議《2018年撥款條例草案》經立法會通過。據立法會文件顯示，當日條例草案以43票贊成、11票反對、8票棄權通過，40人為建制派，3名泛民投支持票，包括資訊科技界莫乃光、會計界梁繼昌及衞生服務界李國麟。其中今日提出問題的容海恩、民建聯柯創盛投下贊成票，民主黨鄺俊宇則投下棄權票。