兩IT界選委退公民黨　陳宇明：休息一下　邱智堅：退一步海闊天空

公民黨黨員、特首資訊科技界選委陳宇明今日（11日）在網上宣布退黨，他原本準備代表該黨，積極考慮出選區議會選舉。據了解，他出選區議會之路受挫。陳宇明回覆《香港01》查詢時稱，能否參選區議會選舉「並非考慮」原因，他希望「休息一下」。 另一公民黨黨員、特首資訊科技界選委邱智堅亦於今日下午在facebook宣布退黨。

公民黨黨員、特首資訊科技界選委陳宇明今日（11日）在網上宣布退黨。（陳宇明facebook）

陳宇明曾於2015年區議會選舉代表公民黨出選觀塘區議會栢雅選區，挑戰雙料議員工聯會何啟明，未能當選。他原本部署到九龍城又一村選區，挑戰現任議員、自由黨李梓敬。據了解，陳宇明因個人因素，最近未能進行地區工作，出選之路受挫。

陳宇明表示，今年新年後反思其定位，覺得需要「休息一下」，加上希望在資訊科技界及社運界發展，工作繁忙，故決定退黨。被問及是否與區議會選舉有關，他稱「未必太大關係」，至於會否繼續地區工作，他則稱要視乎公民黨會否派人出選，因該區在民主動力協調是由公民黨派人出選。

邱智堅亦是資訊科技界選委，2015年亦代表公民黨參選沙田穗禾選區，以不足200票敗予民建聯彭長緯。他在facebook稱，「變的只是一直而來由上而來政策並沒有任何有效的駕馭之力」，因自己敗選後沒有留在地區，「遇到來自自已（己）人的流言以致體無完膚。這成為我亮起退黨之念之主因，最後決定用淡出社區轉至選委的方法」。

公民黨副主席（內務）賴仁彪指，感激及欣賞對方付出，尊重其退黨決定。