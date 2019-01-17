區諾軒與范太「代理人之戰」　民陣前召集人區選撼隱形建制派

區議會選舉將於年尾舉行，各方都已開始積極備戰。其中上屆由被視為隱形建制派，報稱獨立，但得到「范徐麗泰全力支持」的楊斯峻所在的鯉景灣選區，今年或有新人挑戰。 民陣前召集人韋少力正在該區打出與同樣曾是民陣召集人的立法會議員區諾軒「孖頭」旗號密密落區。一場范太與區諾軒之間的「代理人戰爭」一觸即發。

民陣前召集人韋少力（左一）在鯉景灣選區密密落區。（右二為區諾軒）（fb圖片）

報稱獨立、職業為高級經理/電台財經節目主持，同時是「西灣河之友」主席的楊斯峻，上屆區選在前立法會主席范太「加持」下，擊敗當區區議員傅元章及工黨王學今。當時他就被質疑雖名為獨立，但與親中團體「新一代文化協會」關係密切，並曾任「香港新一代之友」副主席，而該會顧問正是曾任全國人大常委的范徐麗泰，而楊斯峻的政綱個宣傳品上，亦明言獲得范太「全力支持」。

據地區消息指，上屆落敗的獨立建制派傅元章及工黨王學金均無意再戰。反而民陣前召集人韋少力已在該區積極備戰，不但多次擺設街站，直幡、橫額等宣傳品上更是與區諾軒「孖住上」。此外，她又在區內邀請區諾軒，以及工黨區議員麥德正、社區主任何偉倫等合辦「社區跑步班」。倘她參選鯉景灣選區，或成區諾軒與范太之間的「代理人戰爭」。

楊斯峻去年政綱有范太「全力支持」，被視為隱形建制派。

楊斯峻則表示，不會評論亦沒有留意對方，現階段以「做好自己為主」，認為區內有許多居民擔憂的議題值得關注，會集中精力處理地區議題；又稱，當選後已逐漸淡出電台財經節目工作，全力留在地區，以回報居民支持。

被問及會否繼續得到范太支持，楊強調自己立場較為獨立，一開始就沒有黨派背景，亦不會與任何政黨相靠背，暫時沒有思考未來的選舉工程。