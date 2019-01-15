【曾蔭權出獄】防賄條例何時擴至特首？　政府：涉基本法審慎研究

前特首曾蔭權干犯公職人員行為失當罪，堂堂特區之首淪為階下囚，除了令人感慨，事件亦令人關注《防止賄賂條例》是否存在漏洞，無法覆蓋至特首非法收受利益的行為。 特首「無王管」令防賄條例敲響警鐘，就連現任特首林鄭月娥前年競選期間，亦承諾當選後將《防止賄賂條例》有關條文適用於特首。不過，說好的修訂，至今仍是只聞樓梯響。 行政署回覆《香港01》查詢時表示，有關條文涉及根據《基本法》行政長官在香港特別行政區的憲制地位，必須通盤考慮相關憲制和法律規定及運作問題；而政府一直按照上述原則，根據《基本法》訂立的憲制框架和現有法律規定，審慎研究有關問題。

前特首曾蔭權因公職人員行為失當罪被判囚1年，扣除公眾假期和監禁期間行為良好表現後，今日（15日）刑滿釋放。不過事件也令人關注《防止賄賂條例》第3條及第8條，無法覆蓋至特首非法收受利益的行為。（資料圖片/鄭子峰攝）

根據《防止賄賂條例》第3條，任何「訂明人員」（包括政治委任官員及公務員）未得行政長官許可而索取或接受利益，即屬刑事罪行；而第8條又訂明，任何人士與政府部門或公共機構進行事務往來時，無合法權限或合理辯解，而向受僱於該政府部門或公共機構的「公職人員」（包括「訂明人員」）提供利益，即屬犯罪。

惟行政長官收受利益及有人向行政長官提供利益的行為，至今不受此兩條監管。

林鄭2017年參選特首時所承諾的擴大《防止賄賂條例》至適用於行政長官，然而林鄭任期第二年將滿，《防止賄賂條例》卻在上一份施政報告上不復存在，甚至連同日發布的《施政綱領》，亦僅僅在政策措施一欄，以「盡快解決相關憲制度和法律問題」兩句輕輕帶過，完全未有時間表。

曾蔭權任期內參與處理數碼廣播牌照申請時，未向行會申報與雄濤廣播（後改名香港數碼廣播，DBC）股東黃楚標洽談租用對方物業一事，當時有指，若《防止賄賂條例》的修例完成，曾蔭權或有機會被以《防止賄賂條例》第3條提控。如今曾蔭權已刑滿出獄，但《防止賄賂條例》修例仍遙遙無期。

行政署回覆《香港01》指，修訂《防止賄賂條例》將第3及第8條使之適用於行政長官，涉及《基本法》關於香港特別行政區政治體制的規定，也涉及根據《基本法》行政長官在香港特別行政區的憲制地位，必須通盤考慮相關憲制和法律規定及運作問題。政府一直按照上述原則，根據《基本法》訂立的憲制框架和現有法律規定，審慎研究有關問題。政府希望盡快解決相關的憲制及法律問題。