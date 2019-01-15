不檢控梁振英　鄭若驊民望新低　差過梁愛詩沙士、廿三條時期25%

港大民研的最新問責官員民望調查顯示，特首林鄭月娥的評分比三星期前大跌5.5分，最新評分為50.9分，支持率跌超過一成至37%，反對率升近一成至48%，民望淨值下跌21個百分點為負11個百分點，其民望淨值為上任以來新低。 不過低處未算低，律政司司長鄭若驊的評分亦「插水式」下跌至僅得30.4分，較上月調查大跌6.7分，民望淨值跌至負48個百分點，不但是所有問責官員中「最低分」、以及創上任1年來新低，更再創歷任律政司司長評分新低，較2003年7月，前律政司司長梁愛詩的40.4分，再低10分。

港大民研的問責官員民望調查顯示，特首林鄭月娥2019年1月的民望淨值下跌21個百分點為負11個百分點，為上任以來新低。(資料圖片/余俊亮攝）

政務司司長張建宗繼續是民望最高的司長。市民對張建宗、財政司司長陳茂波及鄭若驊的評分依次為47.4、40.2及30.4分，當中鄭若驊支持度評分明顯下跌6.7分至30.4分，支持率為11%，反對率為59%，民望淨值顯著下跌22個百分點，至負48個百分點，兩者皆創她及歷任律政司司長新低。

陳肇始為最高民望局長

局長方面，按支持率淨值排名首位的是食物及衛生局局長陳肇始，支持率淨值為正34個百分點；公務員事務局局長羅智光、勞工及福利局局長羅致光和商務及經濟發展局局長邱騰華排名第二至第四，支持率淨值為正29、正22及正20個百分點。

沒有局長獲過半支持率

排名第五至第十三位的分別是發展局局長黃偉綸、財經事務及庫務局局長劉怡翔、保安局局長李家超、環境局局長黃錦星、政制及內地事務局局長聶德權、創新及科技局局長楊偉雄、教育局局長楊潤雄、運輸及房屋局局長陳帆及民政事務局局長劉江華，支持率淨值分別為正6、正6、正5、正2、正2、負7、負14、負19和負23個百分點。換言之，沒有局長的支持率淨值超過五成。

是次調查是港大民研於本月7至11日期間，透過真實訪員以隨機抽樣方式，以電話訪問1007名港人。港大民研指，此段期間曾發生政府公布收緊長者綜援、《國歌條例草案》將宣布提交立法會首讀、土地供應專責小組向政府提交報告、鄭若驊指無需就UGL案尋求額外法律意見，或影響調查結果。

民主黨立法會議員林卓廷表示，鄭若驊的支持度及民望淨值創上任以來新低，相信是由於鄭若驊牽涉自己住宅的僭建問題，司長其身不正，又無給公眾合理交代，再加上律政司過去在處理高官或知名人士的敏感案件，一般都會尋求獨立法律意見，以避免予人偏頗觀感或出現利益衝突，但鄭若驊卻拒絕將梁振英UGL案外聘大律師，尋求獨立法律意見，又未能給予合理解釋，「意圖隻手遮天」，令市民十分憤怒。

林卓廷認為鄭若驊的公信力已經跌破新低，很多市民根本已經不信任這名司長，政府應盡快撤換律政司司長。林要求律政司重新檢視UGL案，盡快尋求獨立法律意見，維護本港法治，以釋除公眾疑慮。