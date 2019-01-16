新民黨副主席擁英法等7「貴族」銜頭　葉劉：無損「愛國愛港」

由葉劉淑儀創立的新民黨近年積極擴軍，近日就物色到息影邵氏紅星汪玲長子，棄醫從商的高寶集團主席韓世灝出任副主席。 不過，有網民報料指，韓「在英國用錢購買多個來歷不明的疑似貴族或榮譽頭銜」，批評他「行為作風與新民黨作為愛國愛港的親建制政黨和其現在出任該黨的副主席明顯有矛盾。」 翻查韓世灝個人及公司網頁，韓聲稱自己擁有「英國蒙茅斯郡切普斯托莊園領主」、「愛爾蘭勞斯郡卡林福德城堡男爵」、「聖約翰主權軍事醫院騎士團馬耳他爵士」、「法國波爾多聖愛美儂魯拉德騎士團騎士」等7個榮譽頭銜。新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》查詢表示，韓早年在英國留學時交遊廣闊，且又涉足金融生意，許多國家授予其榮譽稱號不足為奇，「佢仲係格林納達駐香港名譽領事添……商界好多人都有啦，以前李東海都係。」 葉太認為，該些榮譽是「人哋俾嘅」，無損韓「愛國愛港」；又希望韓利用自己人際網絡，擴闊新民黨國際視野。

有網頁介紹如何購買歐洲貴族頭銜。（網上圖片）

韓世灝現年48歲，畢業於英國倫敦大學國王學院，擁有劍橋大學休斯學院精神病學博士學位，以及倫敦大學亞非學院碩士學位等，同時是多間中國著名大學客座教授，他又曾任博愛醫院總理。是繼潘國山和容海恩後第三位新民黨副主席。

這位新科副主席原來「來頭」不小，根據其公司及個人網頁顯示，韓至少擁有「英國蒙茅斯郡切普斯托莊園領主」、「愛爾蘭勞斯郡卡林福德城堡男爵」、「英國劍橋郡切斯特頓莊園領主」、「聖約翰主權軍事醫院騎士團馬耳他爵士」、「英國蘇格蘭倫佛魯郡侯斯頓男爵」、「法國波爾多聖愛美儂魯拉德騎士團騎士」及「休斯頓男爵」，合共7個頭銜。

翻查網上資料，可找到多個聲稱可協助購買「蘇格蘭男爵」頭銜的中文網頁。網頁上又稱，頭銜不限於英國人，任何國籍人士都可購買，購買後子女、配偶都可擁有相應爵位，而頭銜更可世襲，由家族長子或指定家族成員繼承。同時，爵位擁有者擁有與世界各黃石聚會的基本資格，子女和爵位持有人「可參加世界皇族紳士名媛聚會」。而有關網頁上的參考定價，從29.99英鎊至10萬英鎊不等。

而韓擁有的其中一個頭銜「聖約翰主權軍事醫院騎士團馬耳他榮譽騎士勳章」，由作為「主權實體」的「聖約翰主權軍事醫院騎士團」頒發，該「國家」位處意大利羅馬市內，領土是兩棟建築物，包括位於羅馬孔多迪大街68號的「馬爾他宮」，以及羅馬郊區阿文提諾山上的「馬爾他部」。雖然「該國」極其袖珍，又非聯合國成員國，但仍是受國際法承認的主權實體，全球成員約1萬3500人，與104個國家保持外交關係，甚至在歐盟駐有大使，與歐盟及國際紅十字會一樣依照國際法以非國家身份參與國際組織。唯中國不承認馬爾他騎士團為主權國家，雙方至今未建交。而前年則一度傳出台灣可能與該國建交的消息。馬耳他騎士團也一直以從事慈善活動，管理醫院，照顧難民和戰爭中的傷殘者著稱，其主要財政收入，則是靠出售身份獲得，只要「為慈善事業捐款」，就可以授予騎士團騎士、男女爵士等頭銜。

馬耳他騎士團官方網頁。（互聯網截圖）

葉劉淑儀早前在facebook表示，韓世灝2011年加入新民黨，是資深黨員，對新民黨工作及政策倡議頗有支持，又稱他具備領導和商業才能，相信他上任後，可壯大新民黨實力。

而對於韓擁有多國「貴族頭銜」，葉劉就表示並不意外，希望韓利用個人網絡協助新民黨「搞好國際聯繫工作」；被問及是否擔心韓的背景令公眾質疑新民黨愛國愛港形象時，葉劉就稱該些頭銜是「人哋俾面……咁佢都係黑龍江政協常委嚟。」