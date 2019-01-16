【專訪】曾因老師杜耀明批評感不開心　陳凱欣：有其他老師支持我

陳凱欣上任立法會議員已近兩個月，回顧整場九西補選戰，陳凱欣曾因對香港外國記者會前主席馬凱被拒續工作簽證的立場，引起軒然大波，甚至其老師、浸大新聞系前助理教授杜耀明公開指摘她「為了選舉無視真相」。 陳凱欣接受《香港01》專訪時大談15年記者生涯，坦言曾因杜耀明的批評感到不開心，不過重申自己擔任記者的15年間，一直以行動捍衛新聞自由，「我真係做緊（捍衛新聞自由），唔係得把口講或者一個理論。」她認為此事折射出社會縮影，「當（事件）涉及政治元素，而呢個政治元素化到好大嘅時候，就係對立、矛盾、分化之源。」她又稱有其他傳理系老師對其說法予以支持，「我唔會衝出嚟話有乜乜乜老師支持我，最緊要心裡自己知道！」 2003年3月，陳凱欣與上司黃應士及記者譚衛兒遠赴科威特採訪伊拉克戰爭，其中黃應士在鏡頭前戴上防毒面具，她與譚衛兒僅以毛巾掩鼻，這一幕令人稱「阿Sir」的黃應士飽受輿論評論；事隔16年，陳凱欣娓娓道來事件的來龍去脈，為「阿Sir」「申冤」。

陳凱欣在上屆政府擔任食物及衛生局政治助理。（張浩維攝）

二話不說答應前往科威特採訪

陳凱欣1998年加入無綫電視擔任記者，主要採訪和報道醫療新聞。15年的記者生涯，陳凱欣最廣為人知的，可算是她採訪尋求安樂死的「斌仔」鄧紹斌，以及遠赴科威特採訪美伊戰爭。

當收到採訪主任通知，可到科威特採訪美伊戰爭時，「勇」字當頭的陳凱欣二話不說接受了挑戰，「我無猶疑過，人生有幾多機會可以去到戰地採訪？作為記者，收到呢個assignment嘅時候，可能都會猶疑一陣，但下一步都係會『Say yes』。做地震仲危險啦，我唔係一個主播，我係前線記者、係跑開新聞嘅人。」

陳凱欣在出發前已做好資料蒐集，知悉科威特曾受過化學武器襲擊，加上戰爭如箭在弦，前往採訪必需配備防毒面罩。她在香港走訪多家軍用裝備店鋪和網上商店，也買不到防毒面罩。當時大使館職員著她在杜拜轉機時，可到杜拜的市集購買面罩，惟大戰氣氛濃厚，防毒面具同樣被當地人一掃而空。

到達科威特後，她們到一家石油廠採訪，她向負責人訴說買不到面罩的苦況，於是負責人送贈了一個童裝的防毒面罩予她。這個面罩正正就是黃應士在鏡頭前配戴的那一個。

陳凱欣重申自己擔任記者的15年間，一直以行動捍衛新聞自由。（張浩維攝）

陳凱欣嘆：「阿Sir都真係幾冤枉！」

「當時全城響警報，不斷聽到有飛彈飛過科威特，受過訓練嘅媒體都上晒酒店天台，當時黃應士、譚衛兒一聽到響（警報）嘅時候，因為我哋視佢（黃應士）係老人家，我哋當時加埋工程師、攝影師，大家不斷話：『阿Sir，你用（面罩）啦！』。」於是黃應士便戴上唯一一個面罩，陳凱欣與譚衛兒則以濕毛巾掩鼻。

黃應士戴上面罩的五分鐘後，全港市民便從直播中看到這幕經典畫面，成為陳凱欣記者生涯的一大標記，但黃應士卻因此飽受輿論批評。談到這裡，陳凱欣慨嘆：「阿Sir都真係幾冤枉！」

至於為何當時已身居要職的黃應士仍要身犯險境，親自帶隊到科威特採訪？陳凱欣解釋，這是出於「阿Sir」對下屬的承擔，她亦因「阿Sir」這份承擔而非常感動，也影響了她日後擔任採主的處事作風，「好多年前，發生外地槍戰，當時『阿Sir』喺編輯室睇著畫面，但無辦法聯絡現場記者、攝影師，叫唔到佢哋放低所有嘢離開現場，所以『阿Sir』覺得好後悔，所有日後有乜大事，如果可以一齊去，佢要每一隊要有一個人話得事嘅人一齊去！」

2003年8月，政府飛行服務隊「海豚」直升機於大嶼山伯公坳墜毀，造成兩名機員殉職。陳凱欣被公司派到現場採訪，當時她知悉在伯公坳對面的山頂，可拍到肇事直升機的殘骸，於是她一鼓作氣拿著器材，由山腳跑到山頂，順利拍到片段，豈料傳送片段的器材放了在山腳，遂她又跑回山腳傳片。本以為大功告成之際，她收到採訪主任的來電，著她於下午一時新聞報道返回山頂做直播，於是她又跑回山頂。直播過後，陳凱欣發冷兼冒汗，原來她因暴露於酷熱天氣下而中暑，需由被送院診治，亦因此事「上報」。

陳凱欣表示，希望仍秉持傻勁和「勇」字作頭的精神。（張浩維攝）

因選舉變成熟 勇字行頭同時亦會小心翼翼

做記者可本著傻勁「勇」字行頭，如今陳凱欣已晉身立法會議員，成為人民代議士，能否繼續秉持這種精神？陳凱欣笑說：「我都會嘅！有時有啲堅持係『好嘅堅持』，唔放棄可能有意料之外嘅結果，做記者嗰時『勇』字行頭，當然有辛苦、有危險，但有時要有呢種魄力同嘗試，先會得到想像唔到嘅結果；如果我對政策有種傻勁或執著，可能有朝一日會改變到政府！」

離開記者行列後，陳凱欣加入食物及衛生局擔任政治助理，再代表建制派參選，令陳凱欣的處事手法變得更成熟，「呢段日子，人變得成熟咗，喺『勇』字行頭嘅同時，有時都要放慢腳步。入咗政府、參與選舉之後，『勇』字係得嘅，但都要小心翼翼，撇除一啲危機發生。」

陳凱欣參選期間，外國記者會時任副主席馬凱的工作簽證被拒續領，外界批評是對新聞言論自由的打壓，陳凱欣回應傳媒提問時說「見不到事件與馬凱原來的工作或新聞自由有任何關係」，引起社會爭議，就連其老師、浸大新聞系前助理教授杜耀明亦公開批評她是在說「歪理」，批評她「為了選舉而無視真相」，質疑她「做記者15年為新聞自由做過甚麼」。

陳凱欣坦言曾因杜耀明的批評感到不開心，但重申自己擔任記者的15年間，一直以行動捍衛新聞自由，「我係真係做緊（捍衛新聞自由），唔係得把口講或者一個理論。」不過她說亦有其他老師對其說法予以支持，「除咗杜耀明之外，有其他傳理系老師支持我，但我唔會衝出嚟話有乜乜乜老師支持我，最緊要心裡自己知道，其中一個由我讀（大學）一年級已經識我嘅老師，都接受我嘅睇法。」

她認為此事折射出社會縮影，「當杜耀明唔支持嘅時候，呢個真係社會縮影，有人支持你、有人反對你。我唯有同自己講，唔開心唔緊要，最緊要堅定自己嘅諗法，當（事件）涉及政治元素，而呢個政治元素化到好大嘅時候，就係對立、矛盾、分化之源。」