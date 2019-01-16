港大學生會前會長梁麗幗被拒入境澳門　澳門警察局：危害公共秩序

曾於傘運期間代表學聯與政府談判的港大學生會前會長梁麗幗，今天中午入境澳門被拒，據《香港大學學生會校園電視》報道，澳門治安警察局以「有強烈跡象顯示她會從事危害澳門公眾秩序的活動」為由，把她即時遣返。 梁麗幗接受《香港01》查詢時表示，被拒入境顯然是與政治原因有關，但她拒絕透露前往澳門的原因和對事件的看法。

梁麗幗（左一）於2014年擔任香港大學學生會會長，曾為香港專上學生聯會常委，傘運期間，她代表學聯談判與時任政務司司長林鄭月娥談判。（學聯圖片）

梁麗幗被澳門治安警察局以澳門特別行政區內部保安綱要法第十七條第一款第四項為由，指有強烈跡象顯示她會從事危害澳門公眾秩序的活動為由，於今天下午一時遭阻止入境。

梁麗幗接受查詢時表示，被拒入境顯然是與政治原因有關。

《香港大學學生會校園電視》報道指，梁並非首位被拒入境澳門的學生會中央幹事，於2015年學生會外務秘書黎的琛，曾於2016年9月被澳門政府以同樣理由拒絕入境。

梁麗幗於2014年擔任香港大學學生會會長，曾為香港專上學生聯會常委，傘運期間，她代表學聯談判與時任政務司司長林鄭月娥談判。她早前接受訪問表示，她在畢業後全職加入律師樓工作，希望日後成為大律師。

對於前學生會會長梁麗幗今午入境澳門被拒，民主黨立法會議員涂謹申表示荒謬及難以理解，直指澳門政府做法極端、不講道理，不利兩地人民交往。

他又舉例，很久以前，黃成智曾試過由珠海去澳門，也被澳門海關拒絕入境而要遣返珠海。涂謂目前澳門被拒入境黑名單已經好大，「連大陸都唔驚嘅人，澳門都驚，你話幾咁戇居，遲啲大灣區咪仲麻煩。」

涂並指，另一解讀就是「澳門怕死」，事件反映出澳門政府未能切實推行高度自治，「樣樣都驚，真是好難理解，匪夷所思」。