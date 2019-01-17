【政壇諸事町】處理國歌法立法　政制局副秘書長升職

政制及內地事務局上周就《國歌條例草案》舉行記者會，即意味著國歌法本地立法進入大直路。記者會完結後，政制局內部亦進行「大執位」，兩名副秘書長調職，主理國歌法，有份出席上周記者會、推廣《基本法》及對台事務的前副秘書長李佩詩升職，接替即將前赴瑞士日內瓦成為香港駐世貿常設代表的羅志康，擔任政策創新與統籌辦事處副總監。

前政制及內地事務局副秘書長蘇翠影於二○一九年一月七日出任公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處秘書長。（政府新聞處）

至於李佩詩的位置，會由通訊事務副總監（廣播）/電影、報刊及物品管理副專員戴家珮平調擔任。戴家珮曾擔任民政事務局副秘書長，主理西九文化區，曾於前政務司司長許仕仁涉貪案擔任控方證人。不得不說的是，她曾於1992年獲頒尤德爵士紀念基金海外獎學金，學業事業均有成就。

而主理內地經貿辦的政制局另外一名前副秘書長蘇翠影，政府今日（16日）公布平調成為公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處秘書長，但這個副秘書長空缺不會填補，相信是因為粵港澳大灣區發展辦公室即將成立，屆時該職位將會重組。蘇翠影於2009年7月至2015年11月出任發展局首席助理秘書長（規劃及地政），並於2015年11月出任駐京辦副主任。

另外，現任香港駐世貿常設代表楊碧筠，就會平調返港擔任環境局副秘書長，接任轉當政府產業署署長的劉明光。