張國鈞暗示民主派協調參選釀不公　郭榮鏗斥中聯辦在選舉發功

立法會今日（16日）三讀通過《2018年選舉法例（雜項修訂）條例草案》，草案旨在對俗稱「種票」的虛假選民登記提高刑罰、就因在互聯網發布選舉廣告而招致選舉開支的刑事法律責任訂立豁免等。 民建聯張國鈞在會上批評某陣營在選舉中協定先後棄選，令選舉不公，公民黨郭榮鏗反駁政府現時任意取消議員資格，民主派需要策略應對，又直斥中聯辦在功能組別中發功，政制及內地事務局局長聶德權否認政府任意DQ，重申嚴格按照選舉法例和機制裁定參選資格。

郭榮鏗反駁政府現時任意取消議員資格，民主派需要策略應對。（張浩維攝）

身為草案委員會主席的張國鈞在匯報委員會報告後，以個人身份發言，指有陣營鑽空子，起初多名候選人一起參選，之後協定棄選，從而過票予唯一候選人，他批評做法造成選舉不公，又點名批評香港大學法律學系副教授戴耀廷2016年透過雷動計劃嘗試影響選舉結果，多名資深民主派議員因而意外落馬，他認為計劃扭曲選舉結果，惟政府仍未提出解決方案，容許他們將來採用同樣策略。

郭榮鏗反問，今日選舉制度若並非任意DQ候選人，民主派需否採取參選策略：「你DQ程序是否好透明？你DQ程序是否講道理？你DQ程序有否問過候選人？甚至有時問都不問就取消資格。」

他又反駁對雷動計劃的指控，強調泛民選民有效組織而確保不用浪費選票，是沒問題的做法，又質疑中聯辦亦在功能組別中發功：「我們專業界別看到中聯辦在背後往往就是打電話，叫內地客戶、公司、銀行打電話給律師行，今屆你投那個，不要投那個民主派，叫你一定要支持……一些與法律界完全無關的人，話收到中資背景或中聯辦直接打電話叫他怎樣投票，這些不是雷動計劃？這些不是干預我們選舉？」

聶德權反駁郭榮鏗提出政府任意DQ的指控，重申政府嚴格按照選舉法例和機制裁定參選資格，選舉主任亦會清楚陳述DQ原因，若參選人不同意可提出選舉呈請。