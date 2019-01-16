余叔韶離世　港大法律系悼念：以身作則展示道德良知的重要

香港首名華人檢察官、協助香港大學創辦法律系及法律學院的香港法律界泰斗余叔韶離世，享年96歲。香港大學法律學院讚揚他是教職員和學生的良師益友，他的兩本自傳《與法有緣》及《法訟趣聞︰雪廠街九號的故事》是法律系學生的必讀佳作。

香港大學法律學院於2013年授予余叔韶榮譽法學博士學位。(香港大學網頁)

香港大學法律學院院長何耀明今(16日)撰文悼念余叔韶，提到余叔韶作為香港法律學院的早期創辦者，在過去的半世紀與學院的聯繫不減反增，經常回校舉辦講座，是港大教職員、學生和畢業生的良師益友，當中不少人後來更在他的律師事務實習。港大為了表彰余對培育法律人才和社會的貢獻，於1998年向他頒發榮譽大學院士，並於2013年授予他榮譽法學博士學位。

何耀明指，余叔韶在幾十年的律師生涯中一直是香港最重要的刑事大律師之一，他的兩本自傳敘述了自己處理過的轟動案件，書中詳載了他完美的法庭技巧以及為基層伸張正義的過程，是法律系學生的必讀之作。

文中又提到，余叔韶總是教導學生，成功建立於踏實的努力和周全慎密的計劃，更以身作則以堅定不讓道德勇氣向大眾展示道德良知的重要。港大教職員、學生和校友將一直懷念，並感謝他長久以來對法律界和培育法律人才的貢獻。