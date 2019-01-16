首華人檢察官余叔韶離世　湯家驊：是我最敬重的華人大狀

首名華人檢察官、著名刑事大律師余叔韶上周六（12日）逝世，終年96歲，家屬今日（16日）在報章刊登訃文，稍後會交代追思彌撒詳情。 大律師公會前主席、資深大律師湯家驊接受《香港01》查詢時指，未收到余離世的消息，但對此感到非常可惜及痛心。他自言與余的兒子，當年一同在海外留學，及後回港執業時，余已是半退休，加上余主責刑事，故雙方並無太多交流，但湯坦言余是他最敬重的一位華人大狀。

資深大律師湯家驊表示，對余的離世感到非常可惜及痛心。（資料圖片）

作為首名華人檢察官的余叔韶，一生十分傳奇。他於香港出生，就讀於香港華仁書院。1938年，16歲的余叔韶考獲政府獎學金並入讀香港大學文學系。畢業後，余在英國海軍情報局工作，及後轉投中國國民黨政治部，任陸軍少校，之後他再考獲香港政府勝利獎學金負笈英國牛津大學，於梅頓學院攻讀法律，並於1949年考取英國及愛爾蘭大律師執業資格。

1951年余叔韶獲委任為首名華人檢察官，兩年後開展大律師業務，至1960年代，他成為城中首屈一指的刑事大律師，並協助港大成立法律學院，亦是本港創辦的首間法學院。

1970年至1980年期間，政府三度邀請余叔韶出任香港高等法院法官，但基於聘任條款有欠公平，均遭其婉拒。他於1983年退休。

事實上，余叔韶與民主黨創黨主席、資深大律師李柱銘亦甚有淵源，李曾在訪問中提及過，余叔韶是其「恩人」，因余當年資助他入讀香港大學，但表明不用李還錢，只要求他日後對需要幫助的人伸出援手。及後有傳聞指，兩人因一單官司交惡，但李柱銘否認。

近年，終審法院首席法官馬道立在一個資深大律師委任典禮上，提及1980年代香港法律界是法庭訟辯的全盛期，並讚揚余叔韶是當時嶄露頭角的大律師的學習對象。