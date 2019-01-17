【三隧分流】工聯會不投贊成票　陸頌雄：點解要逼議員表態呢？

政府在施政報告提出三隧分流方案，計劃在明年1月1日起，調整三條過海隧道的私家車、的士和電單車隧道費，以紓緩紅隧及東隧的擠塞。特首辦及運房局近日約見不同黨派爭取支持，其中特首辦主任陳國基昨日（16日）與工聯會會面。 工聯會立法會議員陸頌雄表明，按現時方案，工聯會不會投下贊成票，他又引述陳國基遊說他們時指，支持無約束力議案不代表支持法案，只是支持政府申請財委會撥款和繼續法律草擬工作，他反問：「點解要逼議員表態呢？」

陸頌雄表明，若按現時方案，工聯會不會投下贊成票。（資料圖片/李澤彤攝）

陸頌雄接受商業電台節目《在晴朗的一天出發時》表示，政府就「三隧分流」的態度堅決，沒有討價還價的空間，形容「好難支持」，因此工聯會不會贊成票，或者投反對票、棄權票還是不在席，陸頌雄未有明確表態。他認為草案內容和細節可以商討，包括價錢、西隧減價會否包括貨車等。

陸頌雄引述陳國基遊說他們時指，支持無約束議案不代表支持日後政府提出的法案，只是支持政府申請財委會撥款和繼續法律草擬工作，他認為既然政府欲換取時間爭取更多支持，其實可直接撤回無約束力議案，又反問：「點解要逼議員表態呢？」他又藉「三隧分流」暗批特首林鄭月娥的「特首批准論」：「有時有啲嘢唔需要議員批准嘅！」