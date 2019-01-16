【三隧分流】陳國基見經民聯　梁美芬：黨友意見不一或不綑綁投票

政府提出三隧分流方案，計劃於明年1月1日起，調整三條過海隧道的私家車、的士、電單車的隧道費，以舒緩紅隧、東隧的擠塞。有關無約束力議案將於本月23日遞交立法會。 特首辦主任陳國基近日約見多個政黨拉票，他今(16日) 赴立法會約見工聯會及經民聯。經民聯梁美芬會面後指，就三隧分流方案，經民聯暫時未有一致意見，認為不綑綁投票亦是一個可能，現時會落區聽不同區議員的意見。陳國基則呼籲，「希望議員代一班受惠市民投票」。

經民聯梁美芬與陳國基會面後指，就三隧分流方案，經民聯暫時未有一致意見，認為不綑綁投票亦是一個可能。（蔣鈞樂攝）

梁美芬又指，該黨願意考慮政府的方案，但坦言該黨在考慮加價幅度時「存在好大分歧」，有人質疑政府是否有需要將加幅定於如此高水平。被問到會面時有否感受到政府有讓步空間？她指，「現實些看，自己會按照政府現時的方案做決定」。

對於收緊長者綜援年齡，梁美芬則指，政府對該黨建議的「長者特惠金」興趣不大，但寄語政府「火頭不撲息，將來後患無窮」。

陳國基表示，就三隧分流方案總共7次約見不同政黨的議員，解釋方案的好處，亦了解議員擔心市民會交更多隧道費，故希望「議員代一班受惠市民投票」。他提醒議員，惝方案泡湯，西隧將來會調整收費，屆時東隧、紅隧會更塞車。

被問到政府會否有讓步空間時，陳國基強調，方案經過長時間商討，而西隧2023年亦將歸還政府，如要再傾談，時間上不可行。

至於無約束議案倘最終不獲通過，方案會否擱置？陳指若議案最終被否決，將不再交上立法會。