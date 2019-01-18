【逼爆東涌】議員倡搬B6線站頭　運輸署：將與巴士公司研可行性

港珠澳大橋通車後，旅客乘坐B6線巴士往東涌，影響當區居民生活。當局因應區議會要求，提出三個選址搬遷B6線東涌市中心站，至新公共交通交匯處落成，三個選址分別位於達東路旅遊巴泊位、達東路公廁外及東涌臨時巴士總站。據知，達東路公廁外方案建議獲較多議員贊成。 運輸署回覆《香港01》查詢時指，局方現正就收集到的意見，與相關部門及巴士公司進一步研究各方案的可行性，將適時回覆區議會研究結果。

在港珠澳大橋開通初期，大批旅客逼爆東涌。（資料圖片）

因應農曆新年將至，預計經港珠澳大橋到港旅客或大幅增加，區議會交通及運輸委員會早前要求運輸署及嶼巴研究在新交匯處啓用前，B6線於東涌市中心站的搬遷方案，當局提出3個選址，包括達東路的旅遊巴泊位、達東路公廁外的旅遊巴上落客位及東涌臨時巴士總站。

運輸署回覆指，因應離島區議會的關注及建議，局方已就新交匯處啓用前，B6號線巴士站的臨時搬遷方案作出研究及評估，並已就評估結果諮詢該區議會；又指現正就所收集到的意見與相關部門及巴士公司進一步研究各方案的可行性，會適時回覆區議會研究結果。

汽車交通運輸業總工會新大嶼山巴士分會主任林寶強則認為，現時的情況已疏通不少車輛，如搬站至達東路公廁外的方案，或帶來負面影響。他認為，新年時是高峰期，以往東薈城停車場已經飽和，故會將車停泊街上，如在達東路設站，該路將會完全堵塞，直接影響東涌市中心的行車路，巴士班次又要再調整，影響該區居民。