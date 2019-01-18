【流感停課】葉建源籲統一發停課名單　郭家麒倡擴大到校疫苗接種

衞生防護中心今於記者會表示流感爆發已達嚴重程度，屬超高水平，建議191間幼稚園和小學停課。教育界立法會議員葉建源表示，有學校收到消息需停課，惟家長並不清楚該191間幼稚園的名單，需要自行與學校溝通，導致行政安排混亂。他呼籲當局統一發放停課學校名單，否則會令很多家長感到焦慮。

葉建源呼籲當局統一發放停課學校名單。(羅家晴攝)

衞生防護中心亦表示，若96小時內同一個群組出現3宗流感病發會建議學校停課。葉建源稱留意指標與過往有百分之二十學生感染需停課的指標有大差別，希望局方能解釋這次停課指標放寬的原因。公民黨郭家麒亦指，因世界各地應對流感的停課指引未有劃一標準，對於現時96小時內、超過3幼童確診便需停課的規定感滿意。但郭家麒建議，應增加到校免費季節性流感疫苗注射服務、於幼兒中心覆蓋率，令更多幼童能受惠有關政策，於夏季流感高峰期前進行補打，他並希望疫苗資助計劃需擴展至幼兒園及幼稚園員工，因為容易於工作環境中交叉感染。



民建聯蔣麗芸表示，自去年12月30日流感高峰期起，已有200多間學校爆發疫情，同時錄得9宗兒童流感嚴重個案，去年全年更有多達300多間學校爆發流感，2名學童因流感致死亡。蔣認為要防範於未然，應考慮幼稚園全面停課，同時開放學校託管因父母未能照顧的小朋友。蔣麗芸又稱，留意到近日小學一、二年級亦有出現流感個案，故應該必要時小學亦應考慮停課。



至於醫院管理局為應付流感高峰期，會以特別津貼聘請現職護士和專職醫療人員加班。郭家麒批評申請有關津貼十分困難，而且員工在自己的部門加班未能獲得津貼，建議醫管局改善有關機制，並擴展為恆常計劃，補足醫院人手不足的問題。

