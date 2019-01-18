【流感停課】單日多17間幼稚園失守　9兒童入ICU　6人無打疫苗

冬季流感疫情來勢洶洶，進一步入侵校園。衞生防護中心今公布截至昨日（17日）最新數字，單日新增17宗幼稚園/幼兒中心流感爆發個案，小學個案都有3宗，中學則有2宗；連同安老及殘疾院舍，整體院舍個案為24宗，影響共191人。翻查本月中的數字，約七成院舍爆發個案是來自幼稚園，情況值得關注。衞生防護中心今日旋即建議，在今季流感高峰期曾出現爆發的幼稚園及幼兒中心由明天起，停課7天。 此外，昨日新增11宗成人嚴重流感個案，4人死亡。在今季高峰期累積已有124宗成人嚴重個案，其中50人死亡。兒童嚴重個案則9宗。

流感疫情持續，戴口罩有助避免被傳染。（盧翊銘攝）

衞生防護中心統計由去年12月30日至本月17日數據，共錄得124宗成人嚴重個案，其中50人死亡。124人當中，95人即77%屬於H1甲型流感，其次是H3甲型流感，佔18宗，餘下11宗亦是甲型，有待細分。

9名兒童入ICU 6個無打流感針

嚴重成人個案中，最多是65或以上長者，佔62人，50至64歲人士都有46宗，18至49歲則有16人。

至於兒童嚴重流感個案截至本月17日錄得9宗，絕大多數併發腦病變、腦炎、腦膜炎；6人沒有接種今季流感疫苗。由1月6日至16日，本港錄得251宗院舍爆發個案，當中約七成，即175宗個案為幼稚園/幼兒中心；衞生防護中心呼籲市民盡快注射流感疫苗，特別是長者及小童。