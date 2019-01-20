點睇泛民對自己提不信任動議?　陳健波: 是一種獎勵

保險界議員陳健波自2015年當選立法會財務委員會主席以來，不時和泛民議員在財會內經常上演劍拔弩張的戲碼。陳健波去年曾不諱言地力撐「明日大嶼」填海計劃，不但公開預告財委會可用10多小時通過其初期研究撥款，又指反對計劃的人士是「歷史罪人」，言論惹得泛民一度打算對他提出不信任動議，惟結果不獲批。 陳健波在民建聯立法會議員周浩鼎主持的訪談節目「鼎鼎大鳴」中，談到自己和泛民議員針鋒相對的場面，認為自己立場正確，「我也不適合『教精』他們(泛民)，但他們若真要為香港好，應該要多做民生的事。」主持周浩鼎接腔道:「你『教精』他們，他們也不會聽，所以不用擔心。」

陳健波去年10月曾表示，預料立法會財委會只需十多小時可表決「明日大嶼」的前期撥款。（資料圖片／林若勤攝）

陳健波和周浩鼎談及去年10月，泛民議員一度打算對陳健波提出不信任動議一事，陳健波表示依照他的議會經驗，「如果我做一件事，他們(泛民)反應很激烈，證明我做對了。」語畢二人哈哈大笑。

撐「明日大嶼」問心無愧

陳又續道，「如果你做的事不痛不癢，他們根本不會搞你。」認為自己說中了對方的錯處，泛民才會反應激烈，「對我而言是一種獎勵。」陳健波強調自己在填海議題上問心無愧，雖然在觀感上主席有立場不是太好，「但我也是一個市民，對大是大非有強烈的看法，不覺得說出來有什麼不好。」又指自己作為主席照議會傳統不會投票，沒有影響財委會的結果。

至於修改財會議事程序，陳健波認為議事程序沒有清楚訂定主席權力，「廿幾年前，大家都是君子，今時今日這麼多事改變了。」又指自己作為主席不是來「指揮交通」，他的責任是適時終止辯論。